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Сергей Марков: Два уровня разговора Байдена и Зеленского

04 апреля 2021, 22:55  •  86 • Украина

Было 2 уровня разговора. Публичный и непубличный.

Публичный. Байден поддержал Зеленского в случае войны с Россией. Призвал не бояться.

Непубличный. О нём сейчас идут утечки на Украине. Байден резко раскритиковал Зеленского за внутреннюю политику. На их политкорректном языке это называется «недостаток реформ». Но имеются в виду несколько конкретных вещей.

1. Байден потребовал большей борьбы с олигархами. Под этой политкорректной формулой имеется в виду требование уменьшить политическое влияние украинских олигархов, чтобы передать все ключевые активы украинской экономики американским и британским кампаниям. Прежде всего, чтобы распродаваемый украинский чернозём ушёл иностранцам. Зеленский не хочет так делать, потому что это уменьшит его власть. Да и убить его могут олигархи. Поэтому Зеленский саботирует этот приказ. Вот Байден и недоволен.

2. Байден требует «борьбы с коррупцией». На их языке так называется создание на Украине независимой от украинских властей и полностью контролируемой иностранцами вертикали власти второй политической полиции. Для красоты они её назвали антикоррупционными органами. Но руководитель этой НАБУ Сытник всем известный коррупционер. И эту вертикаль американцы хотят использовать для того, чтобы арестовать в любой момент любого украинского политика. Зеленский тоже саботирует этот приказ. Сам боится этой второй политической полиции. За это его Байден и отругал, потребовал не плести интриги против Сытника.

3. В целом, Байдену не нравится, что Украина находится в таком упадке. Ведь это же их колония, и они боятся, что на Украине из-за нищеты и разгула беззакония произойдёт обрушение режима, и проамериканская хунта будет свергнута. Ну, в этом случае как раз Зеленский не виноват. Это сами спецслужбы США создали такой чудовищный режим, на который не хочет работать ни один честный, умный человек. Поэтому на киевский режим работают или очень аморальные воры, или неумные, неспособные или фанатики с ультранационалистическими взглядами. Естественно, что результаты работы этого коктейля глупых непрофессионалов, аморальных преступников и авантюристов и готовых на любые преступления фанатиков будет плохим, сколько не меняй президентов-ширмы.

Деградация Украины — закономерный результат деятельности именно проамериканского русофобского репрессивного режима. В этом виноват не Зеленский, а как раз Байден.

Это был политический разговор. Все военные аспекты были обсуждены в разговорах людей Пентагона с начальником Генштаба и министром обороны Украины.

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