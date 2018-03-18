Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Травля перебежчиков. Английский вариант
Выборы 2018: На Чукотке потеплело - с минус 40 до 32. Активность избирателей выш...
Володин: Госдума готова к развитию парламентских контактов с Китаем
Посол РФ считает, что Лондон пытался устроить "маленькую победоносную войну" про...
Главная / В России

Сергей Левков, ректор Камчатского государственного технического университета: Такой явки у нас никогда не было. Уже не говорят: "Свалим с Камчатки!"

18 марта 2018, 05:09  •  95 • В России

- Алло, Сергей Андреевич, судя по вашей форме, вы - прежде всего моряк, капитан дальнего плавания?

- Нет, я чиновник, доктор социологических наук.

- А снимок?

- У нас университет относится к "Росрыболовству". Я работаю ректором университета. Я не морской волк, я сухопутный.

- Как утро началось? Чего нам здесь ждать, в Москве? Какое настроение с Камчатки идет? Какие у людей взгляды, глаза, улыбки?

- Вы знаете, давно не видел таких выборов, чтобы утром - и уже было много людей на участках. За последние годы, особенно на Камчатке, у нас крайние выборы и в Государственную Думу, и в местные, региональные органы власти - как-то вот особой явкой нашего электората не отличались. А сегодня у нас достаточно высокая явка. Судя по началу выборов. Людей много на участках. Дети, приходят семьями, улыбаются. Праздничная торговля.

- Детей будят в такую рань?

- У нас же сегодня погода хорошая. Очень многие камчатцы любят в воскресенье поехать кататься на лыжах на наши горы, на лыжные трассы. У нас же не холодно, многие и на дачах уже что-то там пытаются делать. Это нормально – прийти, проголосовать и дальше уже решать свои дела воскресные.

- А чем торгуют?

- В основном продукты местных производителей.

- Икра есть? Я же был на Камчатке...

- Выпечка, другие продукты. В том числе из рыбы продуктов много. Это все наши, камчатские, местные производители. Почти на всех участках развернута ярмарка.

- О чем люди говорят? Какие у людей заботы, надежды?

- Тут самое главное - отношение к Дальнему Востоку меняется. Может быть, по каждой отдельно взятой семье это еще не ощущается. Но вот это информационное поле, которое вокруг отношения к региону, оно, конечно, свое дело делает.

И у людей определенный оптимизм есть, что все равно отношение к Дальнему Востоку изменится. И сегодня то, что раньше было: надо валить с Камчатки, надо искать что-то на западе, - отчасти это и есть, но это уже уменьшается. Вот даже если говорить про университет.

- Надо валить с Камчатки – уже не говорят?

- Ну, уже так не говорят. Потому что все понимают, что самое главное, что здесь есть работа. Это точно. Работа, причем достаточно высокооплачиваемая. Она здесь есть.

Здесь уже есть возможность как-то и жилищную проблему решить. Это тоже уже сегодня есть, это реально.

Мы в 2015 году вообще по набору не смогли даже бюджетные места закрыть. А в последние два года набираем достаточно легко, даже конкурс у нас на некоторые специальности снова появился. Несмотря на продолжающуюся демографическую яму, которую страна переживает. Молодежь остается на Камчатке, они уже понимают, что здесь есть работа. Это самое главное. В рыбной отрасли. Пусть трудная, мужская, но зато за нее платят.

- Вы не давили, типа: за того голосуй или за этого?

- Да нет, конечно. Абсолютно не давили.

Хотя сегодня - такое информационное поле, они много читают, много знают, но таких вопросов не было. Я думаю, все равно люди в первую очередь голосуют за себя. Вот человек оценивает, идет и голосует за себя, за свое благополучие, за свое будущее, за будущее детей. Когда за себя голосуешь, так быть прагматиком, то многое ясно. Умом надо голосовать, а не сердцем, не эмоциями.

- У вас есть электронная газета «Полуостров Камчатка». Они уже написали, что экзит-полы проводят ваши ребята...

- Мы на выходе из участков опрашиваем избирателей.

- С удовольствием люди участвуют?

- Я буквально только что разговаривал с организаторами всего этого дела. Где-то процентов, наверное, семьдесят соглашаются ответить на вопрос. Остальные процентов тридцать, не более этого, они считают, что выборы – дело интимное. Поэтому на выходе из участка говорить, за кого голосовал, лучше не надо.

- Вы в университете сегодня долго будете?

- До конца.

- Нарушений, выпивших нет?

- Нет, с утра на участке, который в университете расположен, не было никаких нарушений. Все спокойно, люди голосуют.

- Вы меня как-то обнадежили. Потому что мы привыкли вас называть камертоном объективности, настроения. С Камчатки хорошее утро придет? Вы это гарантируете?

- От нас утро идет хорошее. Мы гарантируем.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

За тем, как проходят выборы на избирательных участках по всей стране, следят наши корреспонденты

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

95
Источник
Похожие новости
17 марта 2018, 19:24
«Вы – могучая»: Лена Летучая записала забавный ролик с призывом голосовать на выборах
18 марта 2018, 05:09
Сергей Левков, ректор Камчатского государственного технического университета: Такой явки у нас никогда не было. Уже не говорят: "Свалим с Камчатки!"
18 марта 2018, 05:09
Пранкеры выяснили, как европейские правозащитники хотят устроить атаку на российские выборы

Загрузка...
17 марта 2018, 17:39
Выход в свет: российских водителей обяжут надевать специальные жилеты
18 марта 2018, 05:09
Выборы 2018: На Чукотке потеплело - с минус 40 до 32. Активность избирателей выше обычного
17 марта 2018, 19:24
После вопроса «Крым чей?» на украинском ТВ поставили вопрос «Крым где?»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 марта 2018, 18:54
"Вы с ума сошли, что ли?" - Путин резко ответил на вопрос о русском Крыме и Украине
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
15 марта 2018, 00:54
"Путин сейчас главный в мире": в США высмеяли выпад Лондона по делу Скрипаля
13 марта 2018, 09:54
Хуже, чем преступление. Строительство корветов проекта 20386 - ошибка
17 марта 2018, 04:54
Путин смеется над вами: Запад может только топать ногами и жалобно выть - пресса США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.