Сергей Левков, ректор Камчатского государственного технического университета: Такой явки у нас никогда не было. Уже не говорят: "Свалим с Камчатки!"

- Алло, Сергей Андреевич, судя по вашей форме, вы - прежде всего моряк, капитан дальнего плавания?

- Нет, я чиновник, доктор социологических наук.

- А снимок?

- У нас университет относится к "Росрыболовству". Я работаю ректором университета. Я не морской волк, я сухопутный.

- Как утро началось? Чего нам здесь ждать, в Москве? Какое настроение с Камчатки идет? Какие у людей взгляды, глаза, улыбки?

- Вы знаете, давно не видел таких выборов, чтобы утром - и уже было много людей на участках. За последние годы, особенно на Камчатке, у нас крайние выборы и в Государственную Думу, и в местные, региональные органы власти - как-то вот особой явкой нашего электората не отличались. А сегодня у нас достаточно высокая явка. Судя по началу выборов. Людей много на участках. Дети, приходят семьями, улыбаются. Праздничная торговля.

- Детей будят в такую рань?

- У нас же сегодня погода хорошая. Очень многие камчатцы любят в воскресенье поехать кататься на лыжах на наши горы, на лыжные трассы. У нас же не холодно, многие и на дачах уже что-то там пытаются делать. Это нормально – прийти, проголосовать и дальше уже решать свои дела воскресные.

- А чем торгуют?

- В основном продукты местных производителей.

- Икра есть? Я же был на Камчатке...

- Выпечка, другие продукты. В том числе из рыбы продуктов много. Это все наши, камчатские, местные производители. Почти на всех участках развернута ярмарка.

- О чем люди говорят? Какие у людей заботы, надежды?

- Тут самое главное - отношение к Дальнему Востоку меняется. Может быть, по каждой отдельно взятой семье это еще не ощущается. Но вот это информационное поле, которое вокруг отношения к региону, оно, конечно, свое дело делает.

И у людей определенный оптимизм есть, что все равно отношение к Дальнему Востоку изменится. И сегодня то, что раньше было: надо валить с Камчатки, надо искать что-то на западе, - отчасти это и есть, но это уже уменьшается. Вот даже если говорить про университет.

- Надо валить с Камчатки – уже не говорят?

- Ну, уже так не говорят. Потому что все понимают, что самое главное, что здесь есть работа. Это точно. Работа, причем достаточно высокооплачиваемая. Она здесь есть.

Здесь уже есть возможность как-то и жилищную проблему решить. Это тоже уже сегодня есть, это реально.

Мы в 2015 году вообще по набору не смогли даже бюджетные места закрыть. А в последние два года набираем достаточно легко, даже конкурс у нас на некоторые специальности снова появился. Несмотря на продолжающуюся демографическую яму, которую страна переживает. Молодежь остается на Камчатке, они уже понимают, что здесь есть работа. Это самое главное. В рыбной отрасли. Пусть трудная, мужская, но зато за нее платят.

- Вы не давили, типа: за того голосуй или за этого?

- Да нет, конечно. Абсолютно не давили.

Хотя сегодня - такое информационное поле, они много читают, много знают, но таких вопросов не было. Я думаю, все равно люди в первую очередь голосуют за себя. Вот человек оценивает, идет и голосует за себя, за свое благополучие, за свое будущее, за будущее детей. Когда за себя голосуешь, так быть прагматиком, то многое ясно. Умом надо голосовать, а не сердцем, не эмоциями.

- У вас есть электронная газета «Полуостров Камчатка». Они уже написали, что экзит-полы проводят ваши ребята...

- Мы на выходе из участков опрашиваем избирателей.

- С удовольствием люди участвуют?

- Я буквально только что разговаривал с организаторами всего этого дела. Где-то процентов, наверное, семьдесят соглашаются ответить на вопрос. Остальные процентов тридцать, не более этого, они считают, что выборы – дело интимное. Поэтому на выходе из участка говорить, за кого голосовал, лучше не надо.

- Вы в университете сегодня долго будете?

- До конца.

- Нарушений, выпивших нет?

- Нет, с утра на участке, который в университете расположен, не было никаких нарушений. Все спокойно, люди голосуют.

- Вы меня как-то обнадежили. Потому что мы привыкли вас называть камертоном объективности, настроения. С Камчатки хорошее утро придет? Вы это гарантируете?

- От нас утро идет хорошее. Мы гарантируем.

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