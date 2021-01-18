Сергей Лещенко начал войну против Ахметова

Член наблюдательного совета «Укрзализныци», бывший журналист Сергей Лещенко затеял войну с Ринатом Ахметовым. Соросёнок плотно влез в интригу с фильмом «Наследник», который вышел на экраны месяц назад и произвёл эффект взорвавшейся информационной бомбы.Один из сыновей донецкого миллионера Евгения Щербаня, обвинил Ахметова в том, что он присвоил имущество сирот после того, как их отец был расстрелян прямо на взлетной полосе в аэропорту 3 ноября 1996 года.Именно Лещенко взял под опеку главного фигуранта скандального фильма – Евгения Щербаня (сына покойного бизнесмена) и помог ему сходить в НАБУ, куда Генпрокуратура передала старое дело по убийству его отца (приговор 2003 года, заказчик — Павел Лазаренко). Также соросенок защищает сына Щербаня от Геннадия Москаля, которого Ринат Ахметов нанял для того, чтобы дискредитировать Щербаня-младшего и его показания. Бывший генерал милиции Москаль отлично владеет такими приемами. А заодно «гасит»и Лещенко: в одном из эфиров обозвал соросенка железнодорожной проституткой.Как пишет ТГ-канал «Анонимус», Участие Лещенко в проекте — это его личная инициатива. Он сам вышел на Щербаня около трех месяцев назад, предложил услуги по разгонке темы за границей, а также в своих медиа на Ютубе и 24 канале.Причина такой ретивости бывшего депутата БПП в том, что Ахметов целенаправленно выбивает Лещенко из наблюдательного совета «Укрзализныци». Соросенок пока сопротивляется, но у Ахметова ресурсов больше — Bihus.info насчитал 80 человек в парламенте, которые подконтрольны олигарху.Однако, Сергей Лещенко всем доказывает, что уязвимое место Ахметова — это его репутационные проекты, ориентированные на Запад. ДТЭК сейчас пиарит инвестиционный хаб в Великобритании — DTEK International Ltd. Должен появиться в первом полугодии 2021 года и офис в лондонском Сити. Цель - не деньги, а корпоративное присутствие в Великобритании. Также у Ахметова в Англии жилая и офисная недвижимость и металлургический завод Spartan UK, который недавно привлек финансирование Raiffeisen Bank International AG.Заказчики фильма «Наследник» при помощи информации от Щербаня-младшего, хотят втянуть олигарха в судебный процесс по оспариванию наследства. Нужен только иск и резонанс.Генерал Москаль называет заказчиком экс-премьера Павла Лазаренко, который сейчас живет в США. Однако, служба безопасности Рината Ахметова копает глубже. Там не верят, что фильм оплатили англичане из BBC. Ведь кто-то же объяснил Евгению Щербаню-младшему, что надо наезжать именно на Ахметова, потому что Тарута - пустой и с него ничего не снимешь. Тем более, что сыновья убитого бизнесмена уже подавали иски к бывшему владельцу «Индустриального союза Донбасса» в 2017 году и требовали 800 000 гривен компенсации за слова Таруты в интервью, что «покойный Щербань его заказал, когда я не дал возможности получать металл напрямую». Но ничего не вышло. Теперь ситуация пошла на второй круг. Ахметовские подозревают, что к разгону информации, прозвучавшей в фильме «Наследник», причастен Дмитрий Фирташ. Есть уже закрытый судебный спор по делу «Укртелекома» в Лондоне. SCM Financial Overseas Ахметова выплатила Raga Establishment Limited Фирташа 760 млн евро в конце 2019 года. Но остались общие обиды.Вторая версия связана с тем, что у Ахметова есть недвижимость и бизнес-интересы. По непроверенным данным, режиссеры фильма предлагали ему выкупить новый фильм под предлогом, что его прокат может аукнуться на работе предприятий. Но денег от Ахметова не получили и пустили в эфир. Судя по всему, этот скандал будет тихо тлеть, ведь у Ахметова сейчас серьезные проблемы, он теряет влияние на Кабмин и Офис президента, также олигарха «душат» соросята – ведь Западу «олигархические прокладки» больше не нужны, и Украиной США будет управлять напрямую.