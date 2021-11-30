Сергей Лавров заявил о военной истерии США

Лавров обвинил США в нагнетании военной истерии у границ России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США со всех сторон обложили нас военными базами, кроме того, так называемые американские партнёры продолжают нагнетать "военную истерию".

Это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, - подчеркнул Лавров.

Заявление министр сделал в ходе выступления на ежегодной научно-образовательной программе Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова "Диалог во имя будущего".

Сказанное Лавровым - ещё и отсылка к известной кампании украинских и западных спикеров - не только журналистов, но и официальных лиц. В течение последних дней мир пытаются убедить в наращивании агрессии России на границе с Украиной. Как и отмечали наши официальные представители, ничего подобного не происходит. Вот и сегодня Сергей Лавров высказался о военной истерии наших оппонентов.