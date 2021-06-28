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Сергей Лавров заявил о русских правилах игры в ответ на угрозы США

28 июня 2021, 02:35  •  61 • Политика
Глава МИД заявил, что позиция США по отношению к России не изменилась, несмотря на благополучный исход женевского саммита.
Глава МИД России Сергей Лавров написал статью, в которой проанализировал дальнейшие отношения России и США.
Лавров отметил, что саммит Путина и Байдена закончился конструктивно: было решено начать сотрудничество в плане дипмиссий, обмене заключёнными и так далее. Но эти слова остались словами, а отношение США – прежнем, сделал вывод глава МИД России.
Он отметил, что президент России на саммите в Женеве дал понять, что конструктивное сотрудничество стран возможно при обоюдных интересах при "нахождении обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах".
Возражений с американской стороны не прозвучало, отмечает Лавров. Но после саммита американская сторона вновь продолжила давление, поддерживая те же постулаты, подчеркивает министр.
"Причём все эти "предупреждения" стали сопровождаться угрозами: если Москва "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры", то будет подвержена новому давлению", - написал Лавров.

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