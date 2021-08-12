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Сергей Лавров закрыл крымский вопрос, напомнив о "позорной позиции" Запада
12 августа 2021, 14:25 • 290 • Политика
Министр Сергей Лавров в ходе выступления на площадке арт-кластера "Таврида" закрыл крымский вопрос, напомнив о "позорной позиции" Запада.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму говорил о государственном перевороте на Украине, а также поведении стран Запада, одобривших приход к власти укронацистов. Он напомнил, что первым же предложением новых властей на Украине стало ущемление прав русскоязычного населения. И сегодня, как известно, предложение воплощено в норму:
Сергей Лавров напомнил, что подобная постановка вопроса после госпереворота на Украине привела к тому, что крымчане не захотели жить под властью киевской хунты:
Напомним, "Крымскую платформу" президент Украины Владимир Зеленский задумал, как инструмент, который должен вернуть Крым в состав Украины. Крымчан ни о чём не спрашивают. Между тем в 2014 году абсолютное большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России, восстановив историческую справедливость.
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