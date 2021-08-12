Сергей Лавров закрыл крымский вопрос, напомнив о "позорной позиции" Запада

Министр Сергей Лавров в ходе выступления на площадке арт-кластера "Таврида" закрыл крымский вопрос, напомнив о "позорной позиции" Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму говорил о государственном перевороте на Украине, а также поведении стран Запада, одобривших приход к власти укронацистов. Он напомнил, что первым же предложением новых властей на Украине стало ущемление прав русскоязычного населения. И сегодня, как известно, предложение воплощено в норму:

Тут же заговорили "русских не должно быть в Крыму, русский никогда не будет думать по-украински, русский никогда не будет чтить украинских героев типа Петлюры, Бандеры, Шухевича".

Сергей Лавров напомнил, что подобная постановка вопроса после госпереворота на Украине привела к тому, что крымчане не захотели жить под властью киевской хунты:

И когда в этой ситуации в Крыму стали выступать против попыток направить туда добровольческие отряды вооружённые, когда восстали против захвата Верховного совета Крыма, когда произошёл референдум - при нашей поддержке, конечно, потому что наши военнослужащие обеспечивали порядок, нам вдруг стали говорить "вы аннексировали Крым". Это настолько позорная позиция наших западных партнёров, которые поощрили этот госпереворот на Украине. И с тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине и как пытаются оскорбить свободное волеизъявление народа Крыма. А через неделю состоится очередной шабаш - "Крымская платформа", на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.

Напомним, "Крымскую платформу" президент Украины Владимир Зеленский задумал, как инструмент, который должен вернуть Крым в состав Украины. Крымчан ни о чём не спрашивают. Между тем в 2014 году абсолютное большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России, восстановив историческую справедливость.