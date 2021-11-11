Сергей Лавров высказался о деятельности русских ЧВК в Африке

Министр Сергей Лавров высказался о русских ЧВК в Африке, которые не дают покоя западным средствам массовой информации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях так называемых частных военных компаний из России в Африке. Эта тема особенно популярна в западных средствах массовой информации. Журналисты настаивают, что Россия решает свои политические интересы в Африке с помощью ЧВК.

Сергей Лавров напомнил, что власти страны не имеют отношения к частным компаниям. И раскручивание действий ЧВК западными источниками не повредит имиджу России. Кроме того, министр подчеркнул: если кто-то из государств мира заключает контракты с ЧВК, в этом нет ничего противозаконного.

Кстати, ранее писатель Александр Цыганов в большом обзоре для Царьграда рассказывал о деятельности ЧВК "Вагнер".