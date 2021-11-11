Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Таскали за волосы и дали по шее: с Саакашвили не стали церемониться в тюремной б...
Главная / Политика

Сергей Лавров высказался о деятельности русских ЧВК в Африке

11 ноября 2021, 15:10  •  129 • Политика
Министр Сергей Лавров высказался о русских ЧВК в Африке, которые не дают покоя западным средствам массовой информации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях так называемых частных военных компаний из России в Африке. Эта тема особенно популярна в западных средствах массовой информации. Журналисты настаивают, что Россия решает свои политические интересы в Африке с помощью ЧВК.
Сергей Лавров напомнил, что власти страны не имеют отношения к частным компаниям. И раскручивание действий ЧВК западными источниками не повредит имиджу России. Кроме того, министр подчеркнул: если кто-то из государств мира заключает контракты с ЧВК, в этом нет ничего противозаконного.
Кстати, ранее писатель Александр Цыганов в большом обзоре для Царьграда рассказывал о деятельности ЧВК "Вагнер".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





129
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам из-за газа и угля
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о Донбассе
11 ноября 2021, 11:40
Транзит "на максималках": "Газпром" сменил планы по Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
"У государства ангельское терпение": Зеленский разразился угрозой олигархам...
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 07:35
"Ошибка 2014-го"? Журналист "успокоила" Блинкена двумя фактами о ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 ноября 2021, 19:05
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
06 ноября 2021, 19:05
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
09 ноября 2021, 00:45
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
09 ноября 2021, 15:55
Ликвидация Украинской провокации
05 ноября 2021, 15:05
Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
05 ноября 2021, 20:20
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.