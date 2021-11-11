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Сергей Лавров высказался о деятельности русских ЧВК в Африке
11 ноября 2021, 15:10 • 129 • Политика
Министр Сергей Лавров высказался о русских ЧВК в Африке, которые не дают покоя западным средствам массовой информации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о действиях так называемых частных военных компаний из России в Африке. Эта тема особенно популярна в западных средствах массовой информации. Журналисты настаивают, что Россия решает свои политические интересы в Африке с помощью ЧВК.
Сергей Лавров напомнил, что власти страны не имеют отношения к частным компаниям. И раскручивание действий ЧВК западными источниками не повредит имиджу России. Кроме того, министр подчеркнул: если кто-то из государств мира заключает контракты с ЧВК, в этом нет ничего противозаконного.
Кстати, ранее писатель Александр Цыганов в большом обзоре для Царьграда рассказывал о деятельности ЧВК "Вагнер".
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