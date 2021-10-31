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Сергей Лавров встретился с Джо Байденом. Заявление по итогам заняло 4 секунды

31 октября 2021, 18:55  •  181 • Политика
Министр Сергей Лавров сообщил о встрече с президентом Джо Байденом. Всё заявление заняло не больше 4 секунд.
Министр иностранных дел России на полях саммита "Группы двадцати" в Риме сообщил, что ему удалось переговорить с президентом США Джо Байденом. В то же время с главой Госдепа США Энтони Блинкеном министр не встречался, о чём также упомянул.
О чём говорили Сергей Лавров и Джо Байден - вопрос открытый. Министр воздержался от дальнейших комментариев. Всё его заявление заняло 4 секунды и было на английском языке.
В то же время по другим вопросам Лавров сделал ряд важных заявлений, о чём "Первый русский" рассказывал ранее.

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