Сергей Лавров встретился с Джо Байденом. Заявление по итогам заняло 4 секунды

Министр Сергей Лавров сообщил о встрече с президентом Джо Байденом. Всё заявление заняло не больше 4 секунд.

Министр иностранных дел России на полях саммита "Группы двадцати" в Риме сообщил, что ему удалось переговорить с президентом США Джо Байденом. В то же время с главой Госдепа США Энтони Блинкеном министр не встречался, о чём также упомянул.

О чём говорили Сергей Лавров и Джо Байден - вопрос открытый. Министр воздержался от дальнейших комментариев. Всё его заявление заняло 4 секунды и было на английском языке.

В то же время по другим вопросам Лавров сделал ряд важных заявлений, о чём "Первый русский" рассказывал ранее.