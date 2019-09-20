Сергей Лавров: В Большую Евразию войдут и страны Евросоюза

Автор:

Латышев Сергей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров делает такого рода заявления максимум несколько раз в год. Прежде всего — по случаю открытия очередной сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. И подводя итоги года. Его статья «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике», приуроченная к открытию 74-й сессии ГА ООН и размещённая сегодня на сайте российского МИД, — это как раз такой редкий случай. Поэтому имеет смысл остановиться на поднятых Лавровым актуальных проблемах мировой политики и очерченных им в связи с открытием международного «политического сезона» основных контурах внешней политики России. Нельзя отрицать, что она во многом ассоциируется именно с ним, человеком, которому президентом Владимиром Путиным поручено этим непосредственно заниматься.

Когда информация берётся «из первых рук», она особенно ценная. Давайте проанализируем проблематику статьи Лаврова в том порядке, в каком сам автор затронул наиболее животрепещущие вопросы глобального миропорядка. За одним исключением, потому что это, можно сказать, сенсация.

Нашим безусловным приоритетом остаётся содействие естественным процессам формирования Большого Евразийского партнёрства — широкого интеграционного контура от Атлантики до Тихого океана с участием членов ЕврАзЭС, ШОС, АСЕАН и всех других государств континента, включая и страны Евросоюза,

— написал Лавров. Это позволит, по словам главы МИД России, «не только обеспечить динамичное развитие национальных экономик стран-участниц, устранить барьеры на пути товаров, капиталов, рабочей силы и услуг, но и создаст прочный фундамент безопасности и стабильности на обширных пространствах от Лиссабона до Джакарты»…

Зачем Запад хочет переписать историю?

Лавров начинает свою статью с темы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в следующем году, и одновременно создания ООН, видя в этих неразрывно связанных друг с другом датах эпохальное значение для «дальнейшего хода мировой истории» и «формирования послевоенного миропорядка». По словам главы МИД России, его «несущей конструкцией» стал Устав ООН — «ключевой источник норм международного права». Лавров подчеркнул, что система ООН обладает «большим запасом прочности» и гарантирует мирное развитие человечества даже в условиях соперничества великих держав.

Сергей Лавров — давнее и хорошо узнаваемое в мире лицо внешней политики России. Фото: MFA Russia/Globallookpress

В этой связи российский министр обратил внимание на попытки Запада «присвоить» себе Победу в войне, смешать коммунизм с нацизмом на почве «равенства тоталитаризмов», стереть из памяти ведущую роль СССР в разгроме фашизма и многомиллионные жертвы, принесённые ради этого советским народом. Он объяснил, зачем на самом деле Западу это нужно.

Цель этих действий, убеждён Лавров, абсолютно современна — «лишить нашу страну определённой ей историей роли архитектора и гаранта послевоенного миропорядка».

Почему Запад недоволен?

Министр иностранных дел России констатирует, что «попытки утвердить однополярную модель провалились», а «рецидивы высокомерных неоколониальных подходов, наделяющие одни страны правом диктовать свою волю другим, отвергаются абсолютным большинством членов мирового сообщества». Лавров назвал противников западного диктата «новыми крупными игроками», которые претендуют на «более значимое участие в принятии ключевых решений.

По словам Лаврова, именно этот аспект вызывает «ощутимый дискомфорт» у «узкой группы стран», которые обладают «монопольными преимуществами» и хотят вместе с транснациональными корпорациями эксклюзивно пользоваться «плодами глобализации». Именно поэтому западная риторика на темы «либерализма», «демократии» и «прав человека» так фальшива.

Глава российского внешнеполитического ведомства открыто ставит далее вопрос, который является табу на Западе, — а как, собственно, соотносятся его показной «либерализм» и хвалёные «права человека» с «политикой санкций, экономического удушения и неприкрытых военных угроз» в отношении Кубы, Ирана, Венесуэлы, КНДР, Сирии? Ведь санкции, напоминает Лавров, «напрямую бьют по простым людям, по их благосостоянию, нарушают их социально-экономические права».

Неужели стыкуются с «правами человека» «бомбардировки суверенных стран, сознательный курс на развал их государственности, приведший к гибели сотен тысяч людей, обрекший миллионы иракцев, ливийцев, сирийцев и представителей других народов на неисчислимые страдания?». Конечно, нет.

Запад уважает «права человека» только там, где ему это выгодно. Фото: Victor Lisitsyn/Globallookpress

Лавров ткнул «либеральный» Запад носом в «массовые нарушения» прав русскоязычного населения в ряде стран ЕС и у их соседей, в которых «принимаются законы, грубо нарушающие закреплённые в многосторонних конвенциях языковые и образовательные права национальных меньшинств». Он напомнил о жителях Крыма, которых наказывают «визовыми и иными санкциями» за «демократическое волеизъявление» в ходе легитимного референдума о воссоединении с Россией.

Опасная концепция

Глава МИД РФ подверг резкой критике внедряемую в политический обиход Западом очень опасную концепцию «порядка, основанного на правилах», которые изобретаются, когда нужно, и избирательно применяются.

Цель этого жульничества, согласно Лаврову, — «подменить универсально согласованные международно-правовые инструменты и механизмы узкими форматами, где вырабатываются альтернативные… методы урегулирования тех или иных международных проблем в обход легитимных многосторонних рамок». Попросту говоря, это попытка «узурпировать процесс выработки решений по ключевым вопросам», в том числе в обход Совбеза ООН.

В качестве успешного примера такого рода Лавров привёл, в частности, «приватизацию» и политизацию Западом некогда независимой и профессиональной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), воспользовавшись провокациями в Сирии и Британии.

Чем Запад провинился?

Лавров бьёт тревогу в связи с «торпедированием Вашингтоном сначала Договора по ПРО, а теперь — при единодушной поддержке членов НАТО — и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности». Глава МИД России указал также на неясность перспектив — из-за уклончивой позиции Америки — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). США, похоже, ведут дело и к окончательному отказу от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», который, к тому же, не был ратифицирован Вашингтоном. Американцы приступили, добавил Лавров, и «к реализации планов размещения оружия в космосе».

Не только Путин, Меркель и Макрон тоже страдают от произвола Трампа. Фото: Kay Nietfeld/Globallookpress

Одновременно, подчеркнул Лавров, США «не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Лавров обрушился на действия США и в экономической сфере, где делается ставка на протекционистские барьеры, санкции, происходит злоупотребление статусом доллара как основного средства расчетов, практикуется экстерриториальное применение национального законодательства.

Подводя итог вышесказанному, министр иностранных дел России констатировал следующее. В политике нарастает «нестабильность и неустойчивость», происходит «хаотичная фрагментация глобального пространства, углубление недоверия между участниками международной жизни». В сфере безопасности — налицо размывание грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей, происходит милитаризация международных отношений, появляются новые очаги вооруженных конфликтов, сохраняется угроза международного терроризма. В экономике ужесточается борьба за рынки, энергоресурсы и маршруты их транспортировки, ведутся торговые войны, происходит расшатывание многосторонней торговой системы. И это и есть тот самый продвигаемый Западом «порядок».

Чего вообще хочет Россия?

Ответ России на эту печальную реальность, заключается, согласно Лаврову, прежде всего, в том, что ей и другим странам необходимо «идти в ногу со временем», ориентируясь на то, что «большинство стран не хотят быть заложниками чужих геополитических расчетов, настроены на проведение национально-ориентированной внутренней и внешней политики». Сохраняя ООН в качестве стержня международных отношений, как они сложились после Второй мировой войны, необходимо, по мнению Лаврова, «аккуратно, но последовательно адаптировать её к реалиям современного геополитического ландшафта».

Прежде всего, это касается реформирования Совбеза ООН, которое должно учитывать, прежде всего, интересы стран Азии, Африки и Латинской Америки. Необходимо также максимально использовать потенциал «Группы двадцати», а также БРИКС и ШОС, в которых Россия будет в 2020 году председательствовать.

Только с опорой на ООН, согласно Лаврову, можно добиться «снижения конфронтационности, укрепить доверие и справиться с общими вызовами и угрозами».

Договариваться сложнее, чем выдвигать ультиматумы, но терпеливо согласованные компромиссы будут гораздо более надежным механизмом предсказуемого ведения мировых дел,

— подчеркнул министр иностранных дел России.

Он заверил, что Россия будет продолжать делать всё для того, чтобы «продвигать положительную, объединительную повестку дня, ориентированную на стирание старых и недопущение появления новых разделительных линий». Прежде всего, по словам главы российского МИД, следует начать «стратегический диалог по конкретным угрозам и рискам».

В заключение Сергей Лавров процитировал своего коллегу — многолетнего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко: