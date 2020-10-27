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Сергей Лавров самоизолировался из-за COVID-19

27 октября 2020, 21:55  •  60 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров изолировался после контакта с заболевшим COVID-19.
Глава МИД России Сергей Лавров уходит на самоизоляцию из-за контакта с заражённым. Все запланированные визиты министра переносятся на более поздний срок.
С кем именно контактировал министр, неясно. Однако, напомним, накануне он побывал с визитом в Греции. Отдельно в министерстве добавили, что Сергей Лавров в настоящий момент чувствует себя хорошо. И сейчас речь идёт именно о мерах предосторожности.
Другие детали к этому часу неясны.

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