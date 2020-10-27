Сергей Лавров самоизолировался из-за COVID-19

Глава МИД России Сергей Лавров уходит на самоизоляцию из-за контакта с заражённым. Все запланированные визиты министра переносятся на более поздний срок.

С кем именно контактировал министр, неясно. Однако, напомним, накануне он побывал с визитом в Греции. Отдельно в министерстве добавили, что Сергей Лавров в настоящий момент чувствует себя хорошо. И сейчас речь идёт именно о мерах предосторожности.

Другие детали к этому часу неясны.