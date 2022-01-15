Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия организовала Украине хлебный голодомор
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё погов...
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности...
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
Главная / Война

Сергей Лавров: Россия категорически против появления НАТО у своих границ

15 января 2022, 01:45  •  36 • Война
«Запад зарвался, давайте прямо говорить»
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 14 января, провёл большую пресс-конференцию, во время которой подвёл итоги работы российской дипломатии в 2021 году.
Пресс-конференция прошла после трёх раундов переговоров дипломатов России с дипломатами Соединённых Штатов, НАТО и ОБСЕ. На переговорах были рассмотрены требования российской стороны по предоставлению гарантий безопасности – Москва настаивает на отказе НАТО от включения в состав альянса постсоветских государств, а также на сворачивании американской военной активности на территории Евросоюза. К сожалению, компромисса по всем этим вопросам пока достигнуть не удалось.
Однако, по мнению Сергея Лаврова, есть все основания надеяться, что и в США и в НАТО всё же поняли необходимость быстрого и конкретного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Но если предложения российской стороны отклонят, Москва будет действовать в интересах своей безопасности.
«Всем понятно, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал, западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий. Они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок»,
– отметил глава МИД России во время пресс-конференции.
Он уверен: в случае, если присутствует добрая воля и есть готовность к компромиссам, стороны всегда смогут найти решение, устраивающее всех. Сергей Лавров напомнил, что Россия и так всегда была очень терпелива, однако любому терпению приходит конец: «Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать».
Что касается военного и военно-технического российского присутствия за рубежом, то в этом случае Россия будет исходить только из интересов глобальной безопасности, и все дальнейшие шаги будут обсуждаться с союзниками России на двусторонней основе, подчеркнул министр.
Российские миротворцы появились в Казахстане по просьбе властей этой страны и, как только власти признали миссию завершённой, начался вывод миротворческого контингента. И это слишком отличается от ситуации с присутствием американцев, например, в Ираке. В целом же события в Казахстане показали – ОДКБ эффективна и востребована и теперь у ряда стран появился интерес к налаживанию контактов с этой организацией.
Западу же, который потребовал, чтобы Россия отправила свои войска, находящиеся на своей территории, «в казармы», следует вспомнить про военные базы в Прибалтике и в странах Северной Европы, на Чёрном и Азовском морях.
«Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Чёрном море, и на Украине создают базы англичане – они строят базу на Азовском море – нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Запад зарвался, давайте прямо говорить. Причём это страны Запада в нарушение всех обязательств и здравого смысла пошли на обострение ситуации»,
– подчеркнул Сергей Лавров.
По его словам, этим западным странам, которые так беспокоятся о судьбе Украины, следовало бы обратить внимание на действия украинских националистов, но Запад «просто берёт в свои объятия» тех, кто в своё время совершил государственный переворот в этой стране. С этого переворота и начались все украинские проблемы, уверен глава МИД РФ. И сегодня на Украине находятся несколько сотен американских и британских военных. Однако участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе перейдёт все «красные линии» и будет означать прямое столкновение россиян с военными НАТО, напомнил глава внешнеполитического ведомства России.
Россия же никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского, который открытым текстом требует, чтобы все русские «убрались из страны». Сегодня на линии разграничения в зоне ООС Украина уже собрала «необычно большое количество войск» в надежде силой захватить Донбасс с помощью Запада.
«Россия категорически не приемлет появление НАТО у своих границ, учитывая нынешнее поведение украинского руководства. Это «красные линии». Даже если Украина не войдёт в НАТО, возможны двусторонние договорённости с США, Великобританией и другими странами, которые там создают военные базы. Евросоюз активно пиарит планы по отправке на Украину военно-учебной миссии – хотят тоже внести свой вклад в тренировку антироссийских подразделений. Тем не менее, Москва не будет мириться с размещением на территории Украины ударных западных вооружений, которые будут представлять несомненную угрозу для России»,
– констатировал Сергей Лавров.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



36
Источник
Похожие новости
06 января 2022, 20:00
Время работает на нас!
31 декабря 2021, 10:35
TAC: НАТО добивается войны с Россией
13 января 2022, 00:10
Скверный спектакль в Женеве
04 января 2022, 14:55
Casus belli как предмет мирных переговоров
10 января 2022, 21:25
Стратегические переговоры России с Западом плюс незримые Китай и Казахстан
06 января 2022, 12:25
Депутат Рийгикогу: Эстония — мелкий злобный провокатор
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2022, 03:25
Сатановский объяснил "дядям и тётям из США", какой русской угрозы следует бояться
08 января 2022, 18:05
"Я не Нострадамус, но я предвижу": Баранец о двойной игре против России на казахском поле
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
09 января 2022, 09:15
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
09 января 2022, 03:25
"Путин следующий": Пиар Невзорова дошёл до угроз
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.