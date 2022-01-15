Сергей Лавров: Россия категорически против появления НАТО у своих границ

«Запад зарвался, давайте прямо говорить»

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в пятницу, 14 января, провёл большую пресс-конференцию, во время которой подвёл итоги работы российской дипломатии в 2021 году.

Пресс-конференция прошла после трёх раундов переговоров дипломатов России с дипломатами Соединённых Штатов, НАТО и ОБСЕ. На переговорах были рассмотрены требования российской стороны по предоставлению гарантий безопасности – Москва настаивает на отказе НАТО от включения в состав альянса постсоветских государств, а также на сворачивании американской военной активности на территории Евросоюза. К сожалению, компромисса по всем этим вопросам пока достигнуть не удалось.

Однако, по мнению Сергея Лаврова, есть все основания надеяться, что и в США и в НАТО всё же поняли необходимость быстрого и конкретного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Но если предложения российской стороны отклонят, Москва будет действовать в интересах своей безопасности.

«Всем понятно, что ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал, западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий. Они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами, на которых они хотят заставить всех выстраивать новый миропорядок»,

– отметил глава МИД России во время пресс-конференции.

Он уверен: в случае, если присутствует добрая воля и есть готовность к компромиссам, стороны всегда смогут найти решение, устраивающее всех. Сергей Лавров напомнил, что Россия и так всегда была очень терпелива, однако любому терпению приходит конец: «Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать».

Что касается военного и военно-технического российского присутствия за рубежом, то в этом случае Россия будет исходить только из интересов глобальной безопасности, и все дальнейшие шаги будут обсуждаться с союзниками России на двусторонней основе, подчеркнул министр.

Российские миротворцы появились в Казахстане по просьбе властей этой страны и, как только власти признали миссию завершённой, начался вывод миротворческого контингента. И это слишком отличается от ситуации с присутствием американцев, например, в Ираке. В целом же события в Казахстане показали – ОДКБ эффективна и востребована и теперь у ряда стран появился интерес к налаживанию контактов с этой организацией.

Западу же, который потребовал, чтобы Россия отправила свои войска, находящиеся на своей территории, «в казармы», следует вспомнить про военные базы в Прибалтике и в странах Северной Европы, на Чёрном и Азовском морях.

«Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах севера Европы, когда создаются базы и на Чёрном море, и на Украине создают базы англичане – они строят базу на Азовском море – нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Запад зарвался, давайте прямо говорить. Причём это страны Запада в нарушение всех обязательств и здравого смысла пошли на обострение ситуации»,

– подчеркнул Сергей Лавров.

По его словам, этим западным странам, которые так беспокоятся о судьбе Украины, следовало бы обратить внимание на действия украинских националистов, но Запад «просто берёт в свои объятия» тех, кто в своё время совершил государственный переворот в этой стране. С этого переворота и начались все украинские проблемы, уверен глава МИД РФ. И сегодня на Украине находятся несколько сотен американских и британских военных. Однако участие западных инструкторов в конфликте на Донбассе перейдёт все «красные линии» и будет означать прямое столкновение россиян с военными НАТО, напомнил глава внешнеполитического ведомства России.

Россия же никогда не угрожала украинскому народу, в отличие от Владимира Зеленского, который открытым текстом требует, чтобы все русские «убрались из страны». Сегодня на линии разграничения в зоне ООС Украина уже собрала «необычно большое количество войск» в надежде силой захватить Донбасс с помощью Запада.

«Россия категорически не приемлет появление НАТО у своих границ, учитывая нынешнее поведение украинского руководства. Это «красные линии». Даже если Украина не войдёт в НАТО, возможны двусторонние договорённости с США, Великобританией и другими странами, которые там создают военные базы. Евросоюз активно пиарит планы по отправке на Украину военно-учебной миссии – хотят тоже внести свой вклад в тренировку антироссийских подразделений. Тем не менее, Москва не будет мириться с размещением на территории Украины ударных западных вооружений, которые будут представлять несомненную угрозу для России»,

– констатировал Сергей Лавров.