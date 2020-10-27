Сергей Лавров показал своё отношение к маскам одним видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался после контакта с заражённым коронавирусом. Однако, судя по сообщениям о многочисленных телефонных переговорах, он продолжает работу в удалённом режиме.

В министерстве, как и рассказывал ранее Царьград, пояснили, что Лавров чувствует себя хорошо. Напомним, ранее министр побывал в Греции с дипломатическим визитом, где многие обратили внимание на его особенные отношения с масками.

Когда Сергея Лаврова попросили надеть маску после выступления на пресс-конференции, он накинул защиту, показав свой особенный стиль. Собственно, в особенности стиля вы можете убедиться, посмотрев видео чуть ниже. Кадрами делится телеграм-канал "Вы слушали Маяк".