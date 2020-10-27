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Сергей Лавров показал своё отношение к маскам одним видео

27 октября 2020, 21:55  •  90 • Политика
Министр иностранных дел России изолировался после контакта с больным коронавирусом. А до этого Сергей Лавров показал своё отношение к маскам одним видео.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался после контакта с заражённым коронавирусом. Однако, судя по сообщениям о многочисленных телефонных переговорах, он продолжает работу в удалённом режиме.
В министерстве, как и рассказывал ранее Царьград, пояснили, что Лавров чувствует себя хорошо. Напомним, ранее министр побывал в Греции с дипломатическим визитом, где многие обратили внимание на его особенные отношения с масками.
Когда Сергея Лаврова попросили надеть маску после выступления на пресс-конференции, он накинул защиту, показав свой особенный стиль. Собственно, в особенности стиля вы можете убедиться, посмотрев видео чуть ниже. Кадрами делится телеграм-канал "Вы слушали Маяк".

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