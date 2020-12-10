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Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России

10 декабря 2020, 16:35  •  276 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто заявил о "продвижении различных сценариев смены режима", предпринимаемых нашими так называемыми западными партнёрами. Фактически речь идёт о планах госпереворота.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT отметил, что и он, и в целом представители властей страны видят попытки Запада диктовать нам свои условия, вплоть до "продвижения различных сценариев смены режима". Почему активность наших так называемых партнёров в вопросе давления на Москву выросла? Министр полагает, что это следствие осознания Западом простой истины: "Россия - самостоятельная держава".
На первом месте у нас - национальные интересы. При этом Россия готова сотрудничать с другими странами мира, помогая реализации и их нацинтересов, но не стоит думать, что мы будем "брать под козырёк". Этого никогда не случится, подчеркнул Сергей Лавров.
"За 15 лет это самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, освещающем отношения между Россией и Западом", - подчеркнул Сергей Лавров, подводя своего рода итог.
Министр полагает, что обозначенный период не закончен. Западные коллеги не оставляют надежд лишить Россию самостоятельности в вопросах определения нашего будущего. Никто не скрывает, что сегодняшнее устройство страны не устраивает Запад.
"Делается всё, чтобы не дать российской внешней политике достигать позитивных результатов. Мы к этому относимся как к данности", - сказал Сергей Лавров, добавив, что попытки навредить заметны и в ближайшем окружении, где и аккумулированы жизненные интересы России.
Фактически Сергей Лавров прямо заявил о попытках госпереворота в России, которые в том числе предпринимаются через расшатывание ситуации у наших соседей. Как известно, примером уже стала Украина. Теперь конфликты спровоцировали в Белоруссии. Кроме того, большой крови стоило урегулирование очередной вспышки карабахского конфликта.
Полный текст интервью доступен на сайте Министерства иностранных дел России.
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