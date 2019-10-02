Сергей Лавров о «Плане Штайнмайера»: Почему так взвились украинские оппозиционеры? Не хотят терять аргумент для отстаивания своей националистической идентичности

Выступая на заседании Валдайского клуба — одной из самых авторитетных дискуссионных площадок страны — глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ход выполнения украинской стороной «Плана Штайнмайера».

(Напомним, этот комплекс мер назван по имени его инициатора, главы МИД и впоследствии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. И предусматривает поэтапную реализацию минских соглашений — Украина прекращает огонь, наделяет ДНР и ЛНР особыми полномочиями, признаёт результаты местных выборов, доводит до конца обмен военнопленными — и после этого получает контроль границы между Россией и Л/ДНР.)

— Насчёт «плана», вернее, «формулы Штайнмайера» — там не без проблем, — сообщил Лавров. — Вчера [1 октября] его подписала контактная группа, правда, каждый на отдельном листе бумаги. Притом, что в минских соглашениях 4-5 лет назад подписи были на одном и том же листе. Видимо, теперь кто-то считает ниже своего достоинства ставить подпись рядом с другими сторонами переговоров.

Я надеялся, что это недоразумение, но последовала реакция из Киева: «Объясните, почему вы предаёте украинский народ», — стали говорить оппозиционеры из Рады и правительства Зеленского. Но эта формула известна уже четыре года, и [тогдашний президент Украины Петр] Порошенко сам же её подписывал. Почему многие на Украине (включая Порошенко) так взвились именно сейчас? Потому, что они не хотят терять аргумент для отстаивания своей националистической идентичности.

Сейчас нам одни говорят: «не будет никакого особого статуса Донбасса». А другие: «Администрация Порошенко и так готовит децентрализацию, где у Донбасса будет полномочий больше, чем по минским соглашениям».

Но в этих соглашениях есть параграф, который редко цитируется. Украинская сторона проведёт децентрализацию по всей стране, в том числе исходя из параметров, согласованных с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Вот этому плану и надо следовать, — подчеркнул Лавров.

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