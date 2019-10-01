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Сергей Лавров написал стихи про деда-лесника с дымящимся стволом

01 октября 2019, 17:09  •  38 • В России

Раз в году глава ведомства на Смоленской площади печатает в интеллектуальном журнале «Русский пионер» стихи собственного сочинения. Даже не просто стихи — настоящие думы о Родине. В духе гражданской лирики Некрасова.

В 2017 году он опубликовал своё стихотворение про обезьяну и петуха, написанное еще 27 лет назад. Но многие усмотрели намёки на современность — скажем, заокеанскую пересменку Обамы и Трампа.

В 2018 году — подборка стихов про русских за границей. И снова — с пересечением эпох: «И кучер правит на Манхэттен, кнут над гнедыми занося». Это и двести лет назад могло быть, и вчера. Вести, кнут не простой — санкционный.

И вот — новый текст. На этот раз коротенький, три четверостишия. Но каких! Тут и детектив с убийством, и мужики из «Кому на Руси жить хорошо» уже упомянутого Некрасова, и пожары в Сибири. И даже таинственные поджигатели, сами становящиеся жертвами. И, конечно, кольцевая композиция, которая рифмуется с главным героем стихотворения — кольцом дыма. Впрочем, читайте сами:

Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,

Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.

А посреди тайги в охотничьей землянке

Закашлялся во сне невзрачный мужичок.

Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,

Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.

И вдруг прям на него, как немец из тумана,

С дымящимся стволом выходит дед-лесник.

И выстрел заглушил шум дальних электричек,

Остался у ручья невзрачный мужичок.

В кармане у него нашли коробку спичек

И пачку сигарет с названием «Дымок».

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