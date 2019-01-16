Сергей Лавров: Нам с Японией далеко не то что до партнёрства, а даже до понимания взаимных позиций

В среду министр иностранных дел Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию о внешнеполитических итогах 2018 года. Приводим самые интересные фрагменты.

Об арестованном за «госизмену» на Украине журналисте Кирилле Вышинском

Мы предпринимаем действия по каналам международных организаций, союзов журналистов, призываем их повлиять на Киев. Сотрудники СМИ превратились в разменную монету для политических игр [Украины]. Мы будем делать всё, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобождён и приступил к профессиональным обязанностям.

О скандале с мифическими «русскими связями Трампа»

Честно говоря, уже трудно комментировать то, что происходит в США вокруг этих обвинений. Для американской прессы это такое понижение стандартов журналистики, что не могу поверить, что они по своей воле занимаются такими вопросами. Есть культура дипломатии, которая предполагает определённые приличия. Конституция США предполагает право президента проводить внешнюю политику. Конгресс здесь подвергает президента США нападкам, но это не делает такие нападки конституционными.

Вот работает прокурор Мюллер уже два года, опросил десятки, если не сотни лиц, никаких фактов «связей с России» не предъявлено. Были факты о вовлечении Украины в американские выборы — но никак не Российской Федерации.

[Тогдашний советник Трампа по нацбезопасности] Майкл Флинн вскоре после избрания Трампа позвонил [тогдашнему послу РФ в США] Сергею Кисляку и призвал Россию не отвечать санкциями на те санкции, которые, уходя, ввёл Обама [речь идёт ]. То есть Флинн заботился о том, чтобы Россия НЕ нанесла ущерб Америке, отстаивал национальные интересы США. Но сейчас его обвиняют…

О русско-японских делах

Признание итогов Второй мировой войны — это не ультиматум, а фактор международной политики. Призываем привести практические действия Японии в соответствие с Уставом ООН. В законодательстве Японии закреплён термин «Северные территории». Принятый в Японии закон о совместном хозяйствовании на Курильских островах (по итогам переговоров Путина-Абэ) тоже содержит этот термин и тезисы о «возврате» островов. Но мы об этом не договаривались. Япония — единственная страна в мире, которая не признаёт итоги Второй мировой. Нам далеко не что даже до партнёрства, а до понимания взаимных позиций.

О судьбе Пола Уилана, который арестован по обвинению в шпионаже в пользу США

Уилана уже посетил посол США. А также дипломат из Ирландии — если не ошибаюсь, это будет сегодня. Британцы не обращались и вообще не упоминают о наличии между нами конвенции, в рамках которой такой доступ должен быть предоставлен. Видимо, понимая, что сами эту конвенцию сделали недействительной. (Имеется в виду незаконное удержание британцами двух человек: Сергея и Юлии Скрипалей, павших жертвой провокации с отравлением в Солсбери 4 марта прошлого года; Лондон отказывает нашим дипломатам в консульском доступе к ним — Ред.)

Пол Уилан был задержан с поличным в момент конкретного противозаконного действия. В российских исправительных учреждениях и СИЗО находятся около 20 американских граждан. Но в отношении ни одного из них не было ни одного громкого заявления, наподобие тех, что мы слышали о Уилане. Это наводит на размышления.

На кого-либо обменивать его мы не собираемся, мы этим не занимаемся.

О разнице российского подхода и американского

Наша позиция — избегать любого вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Но мы слышим высказывания из США, что они готовы решить вопрос с Венесуэлой «военным путём». Линия на развал неугодных правительств Соединёнными Штатами сохраняется.

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