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Сергей Лавров дал вводные министру Лиз Трасс в ходе переговоров в Москве
10 февраля 2022, 12:40 • 154 • Политика
Министр Сергей Лавров начал переговоры с Лиз Трасс с вводных, обозначив цели России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с министром иностранных дел Великобритании с расставления акцентов. Лавров сообщил, что ознакомился с текстом выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Палате общин. Там он в том числе комментировал отношения с Россией и высказался в пользу их улучшения:
Отношения, складывающиеся между Россией и Великобританией сегодня, удовлетворить Москву не могут, подчеркнул Лавров. Прямо сейчас взаимодействие на самой низкой отметке, если анализировать общение за последние годы.
Ранее "Первый русский" делился фото с переговоров и коротким комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой. Получилось красноречиво.
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