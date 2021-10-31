Сергей Лавров дал русский ответ на угрозы США: "Мы к любым угрозам готовы"

Министр иностранных дел Сергей Лавров дал русский ответ на угрозы США после визита американских кораблей в Чёрное море. "Мы к любым угрозам готовы", - сказал Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отношения нашей страны с членами альянса НАТО, подчеркнул, что появление кораблей ВМС США в Чёрном море совершенно точно не добавляет стабильности во всём регионе.

"Мы к любым угрозам готовы, - подчеркнул Сергей Лавров. - Для нас не существует каких-либо проблем надёжно обеспечить безопасность российской территории и безопасность в Чёрном море".

Ранее Москва на официальном уровне сообщила, что взаимодействие с Североатлантическим альянсом на уровне совета Россия - НАТО не показывает эффективности, а значит, говорить не о чем. Теперь же Лавров может лишь констатировать: о планах НАТО у русских информации нет, однако Москва склонна опираться на факты, а они совершенно чётко показывают, что альянс на взаимодействие с Россией не настроен.

В деталях о заявлениях Сергея Лавров на саммите "Группы двадцати" "Первый русский" рассказывал в расширенной публикации.