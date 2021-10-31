Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Главная / Политика

Сергей Лавров дал русский ответ на угрозы США: "Мы к любым угрозам готовы"

31 октября 2021, 20:40  •  81 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров дал русский ответ на угрозы США после визита американских кораблей в Чёрное море. "Мы к любым угрозам готовы", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отношения нашей страны с членами альянса НАТО, подчеркнул, что появление кораблей ВМС США в Чёрном море совершенно точно не добавляет стабильности во всём регионе.
"Мы к любым угрозам готовы, - подчеркнул Сергей Лавров. - Для нас не существует каких-либо проблем надёжно обеспечить безопасность российской территории и безопасность в Чёрном море".
Ранее Москва на официальном уровне сообщила, что взаимодействие с Североатлантическим альянсом на уровне совета Россия - НАТО не показывает эффективности, а значит, говорить не о чем. Теперь же Лавров может лишь констатировать: о планах НАТО у русских информации нет, однако Москва склонна опираться на факты, а они совершенно чётко показывают, что альянс на взаимодействие с Россией не настроен.
В деталях о заявлениях Сергея Лавров на саммите "Группы двадцати" "Первый русский" рассказывал в расширенной публикации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
31 октября 2021, 11:20
На грани большой войны: Украина готова захватить Донбасс. Чем ответит Россия?
31 октября 2021, 00:15
Американский адмирал призвал США "остерегаться медведя" после "едкой" фразы Лаврова
31 октября 2021, 17:10
"Всё. Вопрос закрыт". Лавров прервал требования НАТО к России
31 октября 2021, 00:15
Экс-депутат Рады предложил России эффективный способ проучить Украину
31 октября 2021, 09:35
В США и Евросоюзе забеспокоились из-за "наращивания" войск России у границ Украины - WP
31 октября 2021, 00:15
Аксёнов предсказал судьбу крымских реликвий на Украине: "Пишите письма"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
28 октября 2021, 15:05
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциального преемника
29 октября 2021, 02:10
Авиакомпании США пригрозили Блинкену. Поводом стали полёты над Россией
27 октября 2021, 21:35
Путин велел "Газпрому" увеличить поставки газа в Европу, но с одним условием
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
29 октября 2021, 12:05
Санду выставила условие для личной встречи с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.