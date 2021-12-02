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Сергей Лавров - журналистам: "Не кричите на нас!"
02 декабря 2021, 16:25 • 174 • Политика
Сергей Лавров короткой фразой смог разрядить обстановку в ходе брифинга, когда журналисты начали выкрикивать свои вопросы, перебивая друг друга. "Не кричите на нас!" - сказал, смеясь, министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме обратил внимание на несдержанность прессы. Замечание журналистам Лавров сделал шутливо.
После вступительной речи министра русские и американские журналисты начали выкрикивать свои вопросы. В частности, спрашивали, могут ли США дать России правовые гарантии безопасности.
"Не кричите на нас!" - смеясь, сказал Сергей Лавров.
После шутки дискуссию удалось вернуть в нормальное русло. Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, фоном для переговоров стали угрозы США по отношению к России. Впрочем, сегодня представители России оценили встречу как конструктивную.
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