Сергей Лавров - журналистам: "Не кричите на нас!"

Сергей Лавров короткой фразой смог разрядить обстановку в ходе брифинга, когда журналисты начали выкрикивать свои вопросы, перебивая друг друга. "Не кричите на нас!" - сказал, смеясь, министр.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме обратил внимание на несдержанность прессы. Замечание журналистам Лавров сделал шутливо.

После вступительной речи министра русские и американские журналисты начали выкрикивать свои вопросы. В частности, спрашивали, могут ли США дать России правовые гарантии безопасности.

"Не кричите на нас!" - смеясь, сказал Сергей Лавров.

После шутки дискуссию удалось вернуть в нормальное русло. Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. Кроме того, фоном для переговоров стали угрозы США по отношению к России. Впрочем, сегодня представители России оценили встречу как конструктивную.