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Сергей Креков: «ЖКХ для нас – это системная работа»

02 сентября 2021, 11:05  •  82 • Аналитика
Бесконечный рост тарифов, поборы за капремонт, провал мусорной реформы, ветшающие дома – вот далеко не полный перечень проблем в ЖКХ, которые сегодня не понаслышке знакомы каждому россиянину. За последние 20 лет правительство провело уже ни одну реформу отрасли. Однако по факту никаких изменений к лучшему так и не произошло. О том, что не так с отраслью из тех букв «Наша Версия» беседует с лидером всероссийской партии «Народное ЖКХ» Сергеем Крековым.
– Почему вы решили задуматься над созданием партии? Разве проблемами ЖКХ нельзя заниматься, будучи общественным активистом?
– Действительно, я много лет занимаюсь именно общественной деятельностью. В 2015 году стартовала программа капитального ремонта и нам, как экспертам, предложили ее прокомментировать. Мы были в шоке от того, что предлагают Минстрой и правительство. Изначально было понятно, что создается неработающий неприемлемый механизм, по сути, огромная финансовая пирамида. Уже тогда было ясно, что мы не только не сохраним вложения граждан в эту программу, но и ремонта не сделаем.
Подтверждение тому сегодня у всех перед глазами.
Глава Общественного совета при Минстрое Сергей Степашин в 2019-2020 годах, заявлял, что на счетах скопилось около 200 млрд рублей, собранных с граждан на капремонт, и эти деньги не освоили. При этом мы все видим, что цены постоянно растут, инфляция увеличивается. Вот недавно обсуждался резкий рост цен на стройматериалы. То есть обесценивание собранных с граждан средств происходит ускоренными темпами.
С другой стороны, по заявлению аудитора Счетной палаты Светланы Орловой, программа капремонта на 1 января 2019 г. профинансирована лишь на 55%. По её словам, есть риски, что реализация программы капремонта может быть сорвана или вообще не выполнена в ближайшее время.
Помню, еще на старте программы капремонта мы с журналистами НТВ делали сюжет. Я предложил им как в фильме «Ирония судьбы» зайти в два одинаковых дома в разных городах и спросить, сколько люди платят за капремонт. Оказалось, что у одних на тот момент тариф был 15 рублей, а у других около 5 рублей. Разница в три раза. Но никому до этого не было дела.
Абсолютно ужасная, беспредельная программа, последствия которой нам еще аукнутся.
В итоге стало понятно, что для решения проблем ЖКХ необходима законодательная инициатива. И мы не смогли ни от кого её добиться. Единственный выход из этой ситуации – получить такое право самим.
– Капремонтом сегодня многие недовольны, программу открыто критикуют в СМИ. Вы, как общественники, могли бы обратиться со своими инициативами, скажем, к уже существующим партиям. Не кажется ли вам, что этот путь более простой?
– Поначалу мы именно так и думали: критикуешь – предлагай. Мы тогда еще не знали, что предлагать – это преступление.
И мы предложили дополнить программу капремонта механизмом кредитования: то есть пусть сначала будет сделан ремонт, а потом с людей возьмут за него деньги. Так накопления не будут обесцениваться, а людям можно будет честно объяснить, за что они платят взносы.
Причем, чтобы не создавать конфликт, мы предлагали именно дополнить программу механизмом кредитования. Хотите – продолжайте копить, не хотите – кредитуйтесь.
Мы обратились ко всем парламентским фракциям, вышли на Минстрой. Мы даже получили поддержку от Сергея Миронова, Геннадия Зюганова, Владимир Жириновский нам ответил. Но с тех пор ничего так и не было сделано. С 2015 года сколько мы ни пытались, куда только мы ни обращались! И даже сейчас, когда все партии ведут активную избирательную кампанию, борются за голоса, этот важный вопрос нигде не звучит.
Нынешний Жилищный кодекс был принят в 2004 году. Скоро 20 лет, как происходит беспредел в многоквартирных жилых домах. Растет износ жилфонда, растут проблемы, накапливается недовольство. А главное – получилось, что у проблем ЖКХ нет своего политического представителя. На глобальном уровне этим никто не занимается.
– Все так, но не кажется ли вам, что ЖКХ – слишком узкая тема для политической партии. Да и вообще, можно ли считать проблемы ЖКХ, сколь бы важными они ни были, политическими? Нет ли тут искусственной политизации вопроса?
– Нам многие говорили: причем тут ЖКХ и политика. Я вам приведу пример «Зелёных», которые стартовали в Европе тоже с некой бытовой проблемы. В их базовой повестке изначально были экология, загрязнение окружающей среды, вопросы комфортного проживания, в которые никто не вкладывал каких-то глобальных политических целей. Но это реальные проблемы. И люди, видя, что они не решаются, видя бездействие политиков, сами политизировали эту тему.
Схожая ситуация и с вопросами ЖКХ в России. Нет решения элементарных проблем, но зато есть лоббирование интересов крупного бизнеса и чиновников, которые на этом зарабатывают, а людей ставят в ситуацию крепостных крестьян, заставляя платить подушевую подать.
Есть такое общественное движение «Народный жилищный инспектор», в рамках которого мы консультировали граждан по вопросам ЖКХ. По мере общения с жителями, мы понимали, что люди сами политизируют вопросы ЖКХ. Они не хотят знать нормы законов, которые не работают, им не нужны сказки о том, что можно сменить нерадивую Управляющую компанию (УК) или о том, что они сами контролируют качество работ по капремонту.
Приведу простой пример. В рамках госзаказа проводятся тендеры и выбираются компании по минимальной цене.
А при выборе УК в дом, где жители не провели общее собрание, этот принцип не действует, то есть цена не является критерием выбора.
Вся система настроена таким образом, что она полностью находится в руках местных и муниципальных властей. Системы Госжилинспекции, штрафы, надзор, регулирование, лицензирование сейчас ввели, прокурорский надзор дополнительно за этой сферой – все это, по сути, лишь видимость контроля. Вспомним хотя бы чем закончились инициативы бывшего главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева по тарифам ЖКХ. Он публично сообщил, что тарифы завышены и что он знает людей к этому причастных. А что в результате? Через несколько месяцев все тот же г-н Артемьев заявил, что решение проблемы завышенных тарифов будет не в том, чтобы их понизить до справедливого уровня, а в том, что мы будет медленнее их повышать!
В результате люди политизируют все эти истории, они видят, что система изначально создана несправедливо и их интересуют в первую очередь системные изменения.
- Запрос на решение проблем ЖКХ в обществе действительно есть. Но есть ли при этом запрос на создание партии?
– «Левада-центр»* в 2020 году провел социологическое исследование, в рамках которого людям задали два вопроса. Первый – удовлетворены ли они качеством услуг ЖКХ, второй – нужна ли с их точки зрения новая политическая партия для решения проблем ЖКХ.
Ожидаемо 53,7% респондентов ответили, что качеством услуг они не довольны. А вот результаты ответа на второй вопрос нас просто поразили: оказалось, что 42,7% россиян считают, что такая партия нужна. Когда мы это увидели, вопрос о том, делать партию или не делать, для нас отпал сам собой. Раз такое значительное количество людей считает, что такая партия нужна – это зеленый сигнал для нас. Так что мы с большим воодушевлением занялись этим вопросом.
– По нашей информации, Минюст уже три раза «заворачивал» вашу регистрацию. С чем это связано и есть ли шанс, что партия все-таки будет зарегистрирована?
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– История с нашей регистрацией в Минюсте длится уже два года. Этой весной мы в третий раз подали документы, с учетом всех сделанных нам до этого замечаний, но все равно в мае получили отказ.
Даже не знаю, как это прокомментировать. Просто приведу пример. Есть специальная налоговая форма, которая заполняется по требованию ФНС. И в этом документе, в соответствии с правилами заполнения, утвержденными ФНС, не указываются учредители партии. А Минюст нам говорит, что в форме надо учредителей указать.
Мы подали в суд и уже в суде объясняли, что мы не должны заполнять эту форму так, как хочет Минюст. Более того, официальная программа, размещенная на сайте налоговой, не позволяет это сделать. Мы даже предоставили в суд нотариальное подтверждение данного факта. Что судом было проигнорировано, а представитель Минюста сказал, что они требуют заполнения формы так, как они считают правильным.
Получается, что Минюст просто свободно трактует нормы закона в удобную для себя сторону. Это, я считаю, недопустимо.
В суде первой инстанции мы проиграли, сейчас ждем апелляции.
Но одновременно с этим мы инициировали новый съезд партии и заново подготовили пакет документов для регистрации, с учетом всех пожеланий Минюста. Даже сумели учесть странные пожелания Минюста. Наш юрист в ручном режиме заполнил форму налоговой более чем на 100 листах. Программа просто не позволяет туда вписывать учредителей, пришлось от руки заполнять.
Так что сейчас мы ждем: либо справедливого судебного разбирательства по существу в апелляции, либо регистрации в Минюсте.
– Понятно, что на ближайшие выборы в Госдуму вы уже точно не попадаете. Как дальше будет строится ваша партийная работа?
– У нас есть программа, там достаточно много проблем, которые мы поднимаем. Они касаются жизненно важных интересов граждан. Но самое главное – мы бьём по позициям крупного чиновничьего бизнеса по зарабатыванию огромных денег, исчисляемых миллиардами рублей. Это и капремонт, и мусорная реформа, и вопросы государственно – частного партнерства в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Участие в выборах в Госдуму для нас не было самоцелью, мы сразу понимали, что, скорее всего, не успеем. Хотелось заявить о себе, да. Но для нас это не принципиально, ведь создаем партию не для какого-то разового избирательного процесса. Сфера ЖКХ для нас – это системная работа.
Впереди ежегодные региональные выборы. Это будет проверка нас и нашей программы.
– Мы сегодня много говорили о проблемах капремонта. Но ведь ЖКХ – это не только капремонт. Какие инициативы ваша партия планирует реализовать?
– У нас много проектов, которые мы планируем реализовать. Это, например, создание цифровой платформы «Народный жилищный инспектор», в которой любой житель сможет фиксировать нарушения и с помощью приложения в своем смартфоне сразу отправлять жалобы или запросы в электронном виде в соответствующие надзорные органы.
Еще в наших планах – создание благотворительного фонда. У нас есть проблемы с оплатой коммуналки малоимущими и социально-незащищенными слоями населения. Людей выселяют на улицу, потому что у них накопились огромные долги за ЖКХ и нет денег на их оплату. Сегодня это уже сложившаяся практика. Фонд смог бы выходить на управляющие организации, разбирать подобные случаи, предлагать списать часть задолженности, а оставшуюся часть погасить из средств фонда.
Еще один важный проект – создание интернет-платформы, где поэтапно будет расписан весь процесс создания ТСЖ. На каждом этапе будут содержаться все необходимые документы с подробными инструкциями по их заполнению, а также возможностью получения дистанционной юридической консультации в случае, если возникнут вопросы в ходе регистрации ТСЖ.
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Если в ближайшее время в ЖКХ не произойдут изменения к лучшему, которые сломают сложившуюся парадигму «узаконенного бесправия», то единственный шанс для жителей отстоять свои интересы я вижу в создании ТСЖ. Поэтому этот проект для нас является приоритетным.

Справка

Сергей Креков – общественный деятель, лидер Всероссийской политической партии «Партия Народное ЖКХ», вопросами ЖКХ занимается с 2013 года. Инициатор создания Общероссийского общественного движения «Народный жилищный инспектор», а также профильного отраслевого объединения Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН).
Автор многих общественных инициатив по теме ЖКХ, активно освещавшихся в СМИ. Среди них: «Сначала капремонт – потом оплата!», «Институт доверительного управления (ИДУ) в сфере ЖКХ» и другие. Автор и разработчик методики народного рейтингования управляющих компаний.
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Негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр» внесена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функции иностранного агента

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