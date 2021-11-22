Сергей Креков: «Индексация тарифов происходит без учета платежеспособности населения»

Недавно правительство выпустило распоряжение, утвердив очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ на следующий год. Власти убеждают, что мы – жители, якобы, недоплачиваем поставщикам ресурсов. На самом деле остановить рост тарифов или даже снизить размер платежа можно было бы уже сегодня. Как это сделать, «Нашей Версии» рассказал лидер партии «Народное ЖКХ» Сергей Креков.

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– В связи с распоряжением кабмина об очередной индексации тарифов вы направили обращение президенту. В чем суть вашего предложения? Стоит ли нам отказаться от ежегодного повышения тарифов?

– В вопросе повышения тарифов есть два принципиальных момента. Первый – мы изложили его в нашем обращении к президенту – заключается в том, что индексация тарифов производится без учета способности населения их оплачивать. Это неприемлемая модель.

Мы составили рейтинг регионов по доле коммунального платежа в структуре доходов граждан. В результате мы выделили группу регионов с высокой долей коммунальных платежей. Но при наложении этих данных на величину утвержденных правительством индексов роста коммунальных платежей оказалось, что в кабмине не брали в расчет такой важный параметр как платежеспособность населения. А ведь это маркер, который показывает, что в регионах, где эта доля высока, нельзя применять темпы повышения тарифов выше среднего. Например, в Новгородской области и в Республике Саха (Якутия), которые вошли в топ-10 регионов с самой высокой долей коммунальных платежей в доходах населения, предельный рост тарифов на 2021 год установили на уровне 6,4% и 6% соответственно. Это на 50% больше, чем в среднем по стране! У людей и так нет денег, а им повышают коммуналку ускоренными темпами.

Мы пытались по этому вопросу достучаться до Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Их ответ фактически сводится лишь к одной мысли о том, что повышение тарифов обеспечивает бесперебойность работы инфраструктуры. Не будет повышения – будут проблемы. Если у жителей нет денег, то они могут получить субсидии.

Беда в том, что программа субсидий некорректна. Компенсаторные механизмы не работают. А после того, как в прошлом году правительство сначала ввело мораторий на оплату услуг ЖКХ и начисление пеней и штрафов за неоплату, а потом в январе всем предъявили долги к оплате, начислив по полной программе все пени и штрафы, ситуация еще больше усугубилась. Воспользовавшись возможностью не платить, люди накопили непосильные долги, которые не смогли погасить в момент прекращения действия моратория. В результате многие из малоимущих и социально-незащищенных слоёв населения потеряли право на получение субсидий, и их платежи за ЖКХ резко возросли. Многие люди не вылезли из долгов до сих пор. Напомню, что при наличии задолженности претендовать на субсидию нельзя.

У нас в самом подходе к тарифообразованию отсутствует социальный компонент. Но ФАС это никак не смущает.

– Чиновники постоянно твердят, что мы мало платим. А что вы думаете о ежегодной индексации тарифов?

– Благодаря г-ну Артемьеву (экс-глава ФАС – прим. редакции), который уже покинул это ведомство, мы знаем, что как минимум 60% коммунальных тарифов у нас завышены.

То есть фактически коммунальные платежи сегодня – это такие квазиналоги. Так что обсуждать с представителями власти, надзорных органов экономическую обоснованность тарифов сегодня бесполезно, ведь они сами публично признают, что тарифы, по сути, берутся с потолка.

В этой ситуации первое, что необходимо сделать – это привести тарифы к экономически обоснованным параметрам. И после этого уже можно говорить об их индексации.

Но ситуация, когда мы, не имея обоснованных тарифов, продолжаем их индексировать, это шизофрения. Получается, что это не плата за какую-то услугу, а просто квазиналог, которым обложили все население.

– То есть вся проблема лишь в том, чтобы правильно подсчитать тарифы?

– К сожалению, этого явно будет недостаточно. В процессе поставки коммунальных ресурсов у ресурсо-снабжающих организаций (РСО) возникают проблемы, такие как перетопы, потери на сетях и т. п. Эти издержки РСО взгромоздили на граждан, залезли к ним в карман и используют действующую нормативно-правовую базу для компенсации своих потерь. В прошлом году доведённые до отчаяния жители нескольких регионов нашей страны, увидев цифры в платежках за эти самые перетопы, даже были вынуждены выйти на акции протеста.

Не забудьте, что на итоговую сумму в платежке влияет не только величина тарифа, но и объем потребленных коммунальных ресурсов. Больше половины коммунальных ресурсов у нас поставляется без приборов учета, то есть по нормативам. Норматив – это эмпирическая величина, установленная региональными властями и отличающаяся друг от друга в регионах со схожими климатическими условиями в несколько раз. Мы проводили сравнение нормативов по регионам, находящимся в одной климатической зоне. Оказалось, что нормативы могут отличаться в 2-3 раза. Получается, что нормативы, как и тарифы, не имеют под собой никакого обоснования.

Особо хочу отметить проблему нормативов на общедомовые нужды (ОДН). Чтобы её осветить подробно, нам потребуется ещё одна статья. Могу сказать только одно – ОДН должны оплачиваться только по приборам учета. Необходимо лишить РСО возможности получать деньги за виртуальные ресурсы, поставляемые по нормативам, либо за потери на сетях.

– Зачем вообще нужны нормативы, разве в том же правительстве не заявляют о том, что мы все должны установить счетчики и платить по счетчикам?

– Счетчики невыгодны прежде всего РСО, так что они всячески сводят на нет все начинания по этому вопросу. Приведу простой пример. Власти обязали компании электроснабжения устанавливать людям счетчики за свой счет. Простое и понятное решение. Жители не должны сами устанавливать и поверять счетчики, пусть это делают поставщики электроэнергии. Вопросов нет, правильное решение и так и надо было бы делать по всем видам ресурсов. Но проблема в другом. Как только вы приходите в компанию электроснабжения и говорите, что вам нужно поменять счетчик, вам отвечают, что придется подождать в очереди пять-шесть месяцев. А пока – платите по нормативу.

Оплачивая по нормативу в течение полугода, вы поймете, что самому поставить счетчик выйдет в два раза дешевле.

Эта проблема легко решается. Считаю, что нужно запретить вообще поставку коммунальных ресурсов без приборов учета. В случае их отсутствия не взимать деньги за потребленные ресурсы. Причем оплачивать сами приборы учета и их установку должны РСО.

Нормативы – это основа раздувания наших платежей, появление в платежке сумм, которые вообще взялись ниоткуда. Я хотел бы напомнить про систему, введенную еще бывшим замглавы Минстроя Андреем Чибисом (ныне – губернатор Мурманской области, прим. редакции), согласно которой мало того, что вы платите по завышенным нормативам при отсутствии прибора учета, но к вам еще и применяются повышающие коэффициенты. Причем, совершенно не понятно, почему.

Истинная причина в том, что, если все люди будут платить по счетчикам, то в конечном итоге они будут меньше потреблять. А это не выгодно РСО.

Поясню. Самое большое количество индивидуальных приборов учета у потребителей сегодня установлено на воду. Люди поняли, что реально могут управлять своими издержками и снизить коммунальный платеж.

Поэтому не так давно депутаты заксобрания Мурманской области выступили с законодательной инициативой о том, чтобы ввести нормативы на потери на сетях. Люди установили счетчики, совокупные платежи у водоканалов резко упали, а добрать надо. Нормативы по потерям на сетях очень бы им помогли. Но Госдума прошлого созыва не успела эту инициативу рассмотреть.

Не сомневаюсь, однако, что новая Дума вернется к этому вопросу. Ведь данная законодательная инициатива укладывается в уже действующие сегодня правила по оплате отопления. Огромные счета, которые мы получаем с началом отопительного сезона на 60-70% состоят именно из добавленных туда потерь на сетях. Фактически счет за тепло формируется из двух базовых показателей: экономически необоснованного тарифа, завышенного норматива, а также перетопов и потерь на сетях, которые произошли в процессе доставки тепла к нам в дом.

– Как еще жители могли сэкономить на коммуналке?

– Таких возможностей много. Приведу один простой пример. Сегодня большое количество жилых многоквартирных домов подключено к газоснабжению. При этом газ там используется исключительно в газовых плитах для приготовления пищи. Ничего, кроме действующей нормативно-правовой базы, не мешает установить в квартирах индивидуальное газовое отопительное оборудование, что позволит существенно сэкономить на платежах за отопление.

– Много нареканий вызывает и плата за вывоз мусора. Как здесь происходит тарифообразование?

– Образование тарифов на вывоз мусора вообще не поддается логическому объяснению. У нас в 25% регионов тариф начисляется на человека, а в остальных 75% регионов - на квадратные метры.

Но как можно оплачивать мусор с метров или людей? Ведь формируя механизм раздельного сбора мусора, мы таким образом, закладываем, что в перспективе плата за вывоз отходов должна снизиться. Количество мусора уменьшится, часть уйдет на переработку, соответственно должен уменьшиться и платеж. А как он уменьшится, если у нас тариф никак не связан с объемом вывозимого мусора, а определяется только нормативными величинами, которые берутся «от фонаря». Совершенно не понимаю.

Отсутствие работающего механизма оплаты мусора по факту лишает возможности реализовать любую программу раздельного сбора мусора, а главное - не дает возможности гражданам управлять своими затратами с этим связанными.

– А как можно было бы умерить аппетиты управляющих компаний (УК)?

– Услуги УК по содержанию и эксплуатации домов – это отдельная большая статья расходов. Недавно кабмин принял решение об отмене НДС для ресторанов. Минэк сообщил, что в структуре себестоимости у ресторанов большую часть занимает зарплата сотрудников и ее производные.

Но УК или ТСЖ – это то же самое! Они производят услуги только с помощью людей. У них затраты на расходные материалы значительно меньше, чем даже у ресторанов. Доля фонда оплаты труда в их расходах доходит до 80%. Считаю, что для услуг управляющих компаний также следует отменить НДС.

Что могла быть дать отмена НДС? Уменьшение издержек на 20%. Люди уже сегодня смогли бы платить меньше за содержание и эксплуатацию домов.

Или – еще одна возможность. Это взимание штрафов с УК в пользу жителей. Плохо работает компания, пусть граждане платят меньше. А сейчас штрафы оплачиваются деньгами жителей и идут в государственный бюджет.

Подводя итог нашего разговора, хочу сказать, что у нас житель исключен из механизма управления своими затратами на коммунальные услуги. Люди обвешаны квазиналогами, которые в своих моделях не содержат абсолютно никаких механизмов для того, чтобы сам потребитель управлял своими расходами, мог их минимизировать или увеличивать, если у него есть в этом потребность.

Нам нужно создать набор таких механизмов, при которых жители за счет управления своим потреблением и возможности оптимизации своих издержек, могли бы гибко формировать свои затраты на коммунальные платежи.

Для решения этих задач необходима политическая воля и набор компетенций. Партия «Народное ЖКХ» полностью отвечает этим требованиям. Рассчитываю на скорейшую регистрацию партии в Минюсте России.