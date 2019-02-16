Сергей Кириенко рассказал, как без блата стать успешным в России

ИСКАТЬ ТАЛАНТЫ БУДЕМ КРУГЛЫЙ ГОД

- Запускается мастерская управления «Сенеж». Как она будет работать?

- Мастерская в «Сенеже» будет партнером РАНХиГС, которая является в стране основным учебным заведением для госслужащих. У нас сегодня Президентом страны реализована целая система отбора и подготовки талантливых людей, причем на ранних стадиях. Президент много раз говорил, что каждый человек талантлив. Ответственность государства - на ранней стадии найти этот талант, помочь ему развиваться. Для этого нужна целая система.

Что у нас есть? У нас хорошо развернута система летних лагерей. Но каждая смена – это всего неделя. На той же «Территории смыслов» за 6 смен проходит 6 тысяч человек. Это интересные и талантливые ребята. Но что такое неделя? Откровенно говоря, за это время можно найти перспективных и интересных. Дальше в них нужно вкладываться. Задача, чтобы эта система стала круглогодичной. Президент объявил, что «Таврида» станет круглогодичной.

С «Сенежем» ровно такая же история. В мастерскую управления «Сенеж» переносится «Территория смыслов». И задача такая же – создать центр, который будет круглогодичным.

«ШКОЛА ГУБЕРНАТОРОВ» ВЫПУСКАЕТ УПРАВЛЕНЦЕВ

- Кто станет руководителем этого направления?

- Не случайно в этой же логике руководителем центра в «Сенеже» назначен Алексей Каспржак. У него хороший опыт. Он назначен сразу на две должности. Он стал заместителем генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» и руководителем мастерской управления «Сенеж». Он прошел работу в министерстве образования, кандидат наук. Прошел практическую работу в регионе, занимался образованием и финансами, был замом губернатора Тверской области. И с 2014 года реализовывал важный проект по модернизации «Артека». Он стал лагерем мирового уровня.

- Как его выбирали?

- Я не зря сказал, что это все система. Алексей Каспржак в резерв попал еще раньше. Сейчас как раз завершает обучение в потоке кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС, которую часто называют «школой губернаторов». Оттуда большое количество и губернаторов назначено, и министров, и замминистров. У нас не было необходимости его отбирать. Это и так уже отобранный резерв, в который государство вкладывается.

КАРЬЕРУ МОЖНО СДЕЛАТЬ БЕЗ СВЯЗЕЙ

- Как в России молодому человеку стать успешным? Через эти обучающие проекты?

- Конечно. Вопрос самореализации и успеха всегда стоит внутри самого человека. За другого нельзя «реализоваться». Государство может только создать условия. Ничего больше. Что для этого нужно? Первое – открытая система социальных лифтов. Должна быть гарантия, что это можно сделать без блата, без связей, без денег. Ну и через всю совокупность проектов, запущенную президентом, можно реализоваться. Хочешь на госслужбу? Пожалуйста! У тебя есть возможность попробовать свои силы на конкурсе «Лидеры России». Главное здесь – открытость и честность. В этом году мы сделали отбор ещё жёстче – в очном этапе провели поголовный ретест. Перепроверяются все. Около 16% попробовали сжульничать, не ожидая, что будет тотальная перепроверка.

- Всех жуликов поймали?

- Конечно. Там очень жесткие условия. Мы понимаем, что есть психологический эффект. Человек, приехавший на проверку, может нервничать и ответит чуть-чуть хуже. Но чуть-чуть! Если он не может справиться с тяжелой задачей в условиях стресса – это тоже один из элементов отбора. А как? Что значит управление? Это сплошной стресс! Если он не может решить в условиях стресса задачу, как он управлять будет? Мы никого не обвиняем: не значит, что ты списал, или тест за тебя сделал кто-то другой. Ты сам делай выводы. То ли ты сжульничал, то ли профнепригоден. Занимайся!

ЗВЕЗДИТЬ НЕ НУЖНО

- Может такую систему раскинуть на всех российских чиновников: хочешь работать – проходи испытания?

- Сейчас самое важное - создать условия для самореализации. Поэтому первый критерий – инициатива. Люди неинициативные лидерами быть не могут. Люди, которым нужны специальные приглашения, тоже не могут быть лидерами. Это важное условие, как и работа в стрессе. Есть открытое предложение, а дальше каждый человек определяется сам. Также будет и после победы. Она открывает огромные возможности, а с другой стороны – ничего не гарантирует. Тебе всего навсего создают условия. Человек может зазвездить. И такие примеры есть. Кто-то может считать: «Ну, я уже победил. Давайте, несите меня!» А никто за тебя ничего делать не будет. Задача наставника не нести тебя на руках и обеспечивать карьеру. Задача наставника – поделиться своим опытом. Сумеешь ты взять этот опыт? Сумеешь не зазвездить? После победы у вас все только начинается, и дальше все зависит только от вас.

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