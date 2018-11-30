Сергей Хрущёв: Сейчас Украина уже надоела всем! А Трамп не встречается с Путиным на "двадцатке", потому что испугался нового расследования "о связях с Россией"

- Алло! Сергей Никитич, наш президент поехал на «двадцатку» - в Аргентину. И они же должны были там с Трампом встретиться.

- Должны были.

Сергей Хрущев, сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева - из США: Трамп отменил встречу с Путиным не потому, что хочет поддержать Украину. Она уже всем надоела! 00:00 00:00

- А Трамп в твиттере написал, что встречу откладывает, что беседы двухчасовой не будет.

- Я видел все это дело.

- Чего Трамп испугался?

- Трамп испугался вот этого расследования, которое идет по поводу России, выборов (в США.- А.Г.) и сейчас вот - на него оказывается дополнительное давление.

Когда он в прошлый раз встречался с Путиным, его тут поливали демократы и даже республиканцы... И Трамп думал ее (эту критическую волну. - А.Г.) перешибить. Но в связи с тем, что сейчас опять на щит поднимается вся эта "русская история", что Трамп хотел якобы строить свою башню в Москве... И сейчас, думаю, что он решил просто избежать лишних разговоров.

А чтобы завоевать определенные очки у определенной агрессивной части общества, он сказал, что это (отмена встречи с Путиным.- А.Г.) связано с происшествием в Крыму.

На самом деле, с Крымом это прямо не связано, мне так кажется. Американцы Порошенко спровоцировали или сам Порошенко действовал?.. Но сейчас он не получает нужную реакцию. Конечно, никакая Турция не закроет проливы. Американцы не хотят вмешиваться, НАТО тоже не хочет вмешиваться. А тут Трамп решил общественность немного успокоить.

- Теперь понятно. Трамп, наверное, не сам этот твит писал.

- Думаю, что он сам это делает. Он политик самостоятельный, один из немногих. И он сам делает такие.

Я думаю, что он совершенно правильно решил... С Путиным они ни до чего не договорятся.. У нас и проблем нет между двумя странами.

- Как нет? А договор об уничтожении ракет средней и малой дальности? Американцы хотят его убрать.

- Когда мы говорим об этом, это - больше показуха. Потому что разговор о размещаемых на Земле ракетах большей и малой дальности был продиктован американцами Горбачеву.

- Средней и малой, по-моему.

- Да. До 4 тысяч километров и до 500 километров. (Дальности.- А.Г.) И там специально оговорено, что это ракеты, размещаемые на Земле. Таких у американцев не было, нет и не будет. Они их не делают. Это были советские ракеты «Пионер», некоторые американцы сюда пристегнули, чтобы СССР этих ракет не ставил.

А теперь - зачем американцы выходят из этого договора, опять же, потому что это разрешает России, если она сможет и захочет что-то делать, а сами этого делать не будут.

Я думаю, что просто им… У кого-то есть такое желание проявить независимость, сказать, что мы не хотим никаких договоров. Там же у них много таких договоров.

Поэтому, думаю, что этот договор такого серьезного значения для безопасности обеих стран не имеет.

- Я понял. Если даже Путин с Трампом обменяются рукопожатиями и, как прошлый раз, похлопают друг друга по плечу, - в принципе, этого достаточно.

- Вполне достаточно, потому что так они будут говорить неизвестно о чем.

- Ладно. И после этого, чего, - Украина успокоится? Или как?

- Украина не успокоится до самых выборов. Украина будет пытаться провоцировать, привлечь как можно больше к себе внимания, потому что ей это не удается. Вот сейчас премьер-министр ездил в Германию, посидел рядом с Меркель. Но Меркель тоже ему сказала: да, да, мы осуждаем. Но дальше никто не идет.

- И правильно делают.

- Конечно, правильно. Сейчас Украина уже надоела всем! Потому что ничего там не происходит такого. Нового или какого-то серьезного. Европа занята своими мигрантами…

- Америка своими проблемами.

- Америка занята своими... Это тоже мексиканцы, которые швыряют камни и лезут через забор, считая, что их должны обязательно принять. А Трамп занят своими проблемами, это вот… Мюллера он не знает, как успокоить.

- Комиссию Мюллера.

- И сегодня уже Конгресс обсуждает, что нужно принять какие-то законы, чтобы не допустить, чтобы Трамп как-то мог в это дело вмешиваться. Потому что это единственное серьезное оружие, которое позволяет давить на Трампа.

- Спасибо, что вы так четко разложили все по полочкам...