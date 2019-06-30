- Алло, Сергей Никитич! Это Гамов. «Комсомолка». Москва.

- Здравствуйте! Плохо слышно.

Сергей Хрущев - из США: «Трамп и Путин стали наконец говорить с глазу на глаз - как это принято, как это делал Никита Сергеевич»

- Я вас прекрасно слышу. Мы с вами обычно это всегда обсуждали: Путин встретился с Трампом, не встретился.. В Хельсинки не получилось, а вот здесь - сложилось. Много раз жали друг другу руки. Как вы оцениваете встречу Трампа и Путина в Японии? Что у вас там, в США, пишут про это?

- У нас тут ничего особенного не пишут. Тут больше всех волнует Китай. А Россия все-таки на периферии у Америки, их интересы – Китай и Мексика. Еще - Индия.

- Как? Совсем о России - ни слова?

- Ну, пишут, конечно. Пишут гадости. Пишут… Так сказать, хорошего мало в СМИ. Настроились против России.

- Но Трамп и Путин все же встретились...

- Я думаю, что эта встреча – логическое продолжение того, что комиссия завершила свою работу. (Речь о расследовании "по поводу вероятного вмешательства России - в пользу Трампа - в выборы в США", которое проводила комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. - А.Г.) Комиссия пришла к выводу, что никакого вмешательства не было. И Трамп себя сейчас чувствует свободней.

Не совсем свободно, потому что перед выборами он не может делать все, что он хочет, конечно. Но Трамп настроен на переговоры, что я считаю очень правильным. Он хочет разговаривать с глазу на глаз. Как это полагается в бизнесе, как это делал Никита Сергеевич Хрущев, как это делали все разумные лидеры. Не посылать министра иностранных дел, пусть самого уважаемого, или какого-нибудь разведчика, а - самому посмотреть в глаза.

Ему хотелось посмотреть в глаза Путину. Он хочет наладить с Россией отношения. Но в пределах дозволенного, потому что, на самом деле, экономические интересы Америки и России никак не пересекаются.

- Это уже прогресс. То, что вот хоть в каких-то рамках, но Трамп с российским лидером разговаривает. Не только прогресс в российско-американских отношениях или в американо-российских, но и для мира это хорошо. Для всего. Правильно же?

- Конечно. Я об этом и говорю. Потому что до этого доминировала сумасшедшая идея Хиллари, что Путин вмешался в выборы. И это демократы педалировали изо всей силы.

Сейчас они расстроены, в такой растерянности и в озлоблении, что ничего сделать не смогли. Начинают говорить: покажите нам полный текст этого расследования, покажите нам се, мы найдем где-то повод для импичмента.

Мне кажется, что это такие потуги пустые.

- Тем более, что Трамп на эту тему даже пошутил во время встречи с Путиным.

- Ну, понимаете, тема вмешательства в выборы Путина – это не была антироссийская акция, а это акция антитрамповская . Она сработала.

И ещё сработал образ врага - старый российский, который…

- И слава Богу, что это закончилось. Хорошо же.

- Это не закончилось, конечно. Но это стало менее актуальным. А Трамп постарается в пределах того, что возможно, это спедалировать. Не исключено, что он приедет уже в Москву на парад Победы.

- Ну, все. Тогда передайте Трампу, что мы его ждем на 75-летие Победы.

- Хорошо. С удовольствием передам ему все эти ваши хорошие пожелания.

- И вы тоже приезжайте.

- Спасибо. Я приеду, как только мне здоровье позволит.

- Выздоравливайте. И не болейте.

- Спасибо.

- Привет вам из Москвы, из России.

- До свидания.

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