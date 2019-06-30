Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ушаков оценил встречу Путина и Трампа на саммите G20
«Всё придётся завозить из Франции»: смогут ли Париж и Киев наладить совместное п...
Гимнастка Мельникова завоевала серебро в упражнении на бревне на Европейских игр...
Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй по "делу Скрипалей"
Главная / В России

Сергей Хрущев из США: Трамп и Путин стали наконец говорить с глазу на глаз - как это принято, как это делал Никита Сергеевич

30 июня 2019, 22:54  •  22 • В России

- Алло, Сергей Никитич! Это Гамов. «Комсомолка». Москва.

- Здравствуйте! Плохо слышно.

Сергей Хрущев - из США: «Трамп и Путин стали наконец говорить с глазу на глаз - как это принято, как это делал Никита Сергеевич»

- Я вас прекрасно слышу. Мы с вами обычно это всегда обсуждали: Путин встретился с Трампом, не встретился.. В Хельсинки не получилось, а вот здесь - сложилось. Много раз жали друг другу руки. Как вы оцениваете встречу Трампа и Путина в Японии? Что у вас там, в США, пишут про это?

- У нас тут ничего особенного не пишут. Тут больше всех волнует Китай. А Россия все-таки на периферии у Америки, их интересы – Китай и Мексика. Еще - Индия.

- Как? Совсем о России - ни слова?

- Ну, пишут, конечно. Пишут гадости. Пишут… Так сказать, хорошего мало в СМИ. Настроились против России.

- Но Трамп и Путин все же встретились...

- Я думаю, что эта встреча – логическое продолжение того, что комиссия завершила свою работу. (Речь о расследовании "по поводу вероятного вмешательства России - в пользу Трампа - в выборы в США", которое проводила комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. - А.Г.) Комиссия пришла к выводу, что никакого вмешательства не было. И Трамп себя сейчас чувствует свободней.

Не совсем свободно, потому что перед выборами он не может делать все, что он хочет, конечно. Но Трамп настроен на переговоры, что я считаю очень правильным. Он хочет разговаривать с глазу на глаз. Как это полагается в бизнесе, как это делал Никита Сергеевич Хрущев, как это делали все разумные лидеры. Не посылать министра иностранных дел, пусть самого уважаемого, или какого-нибудь разведчика, а - самому посмотреть в глаза.

Ему хотелось посмотреть в глаза Путину. Он хочет наладить с Россией отношения. Но в пределах дозволенного, потому что, на самом деле, экономические интересы Америки и России никак не пересекаются.

- Это уже прогресс. То, что вот хоть в каких-то рамках, но Трамп с российским лидером разговаривает. Не только прогресс в российско-американских отношениях или в американо-российских, но и для мира это хорошо. Для всего. Правильно же?

- Конечно. Я об этом и говорю. Потому что до этого доминировала сумасшедшая идея Хиллари, что Путин вмешался в выборы. И это демократы педалировали изо всей силы.

Сейчас они расстроены, в такой растерянности и в озлоблении, что ничего сделать не смогли. Начинают говорить: покажите нам полный текст этого расследования, покажите нам се, мы найдем где-то повод для импичмента.

Мне кажется, что это такие потуги пустые.

- Тем более, что Трамп на эту тему даже пошутил во время встречи с Путиным.

- Ну, понимаете, тема вмешательства в выборы Путина – это не была антироссийская акция, а это акция антитрамповская . Она сработала.

И ещё сработал образ врага - старый российский, который…

- И слава Богу, что это закончилось. Хорошо же.

- Это не закончилось, конечно. Но это стало менее актуальным. А Трамп постарается в пределах того, что возможно, это спедалировать. Не исключено, что он приедет уже в Москву на парад Победы.

- Ну, все. Тогда передайте Трампу, что мы его ждем на 75-летие Победы.

- Хорошо. С удовольствием передам ему все эти ваши хорошие пожелания.

- И вы тоже приезжайте.

- Спасибо. Я приеду, как только мне здоровье позволит.

- Выздоравливайте. И не болейте.

- Спасибо.

- Привет вам из Москвы, из России.

- До свидания.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
30 июня 2019, 19:39
Виктор Мураховский: Французы и американцы поставляют Украине старые посудины
30 июня 2019, 21:09
Явление «Прометея»: в России начинается производство ЗРК С-500
30 июня 2019, 22:54
Рекорды форума "АРМИЯ-2019": подписано 46 государственных контрактов на общую сумму свыше 1 триллиона рублей
30 июня 2019, 00:09
Владимир Путин прилетел в пострадавшую от наводнения Иркутскую область
30 июня 2019, 11:24
Выплаты, жильё и летний отдых: как в Иркутской области оказывают помощь пострадавшим от наводнения
30 июня 2019, 00:09
"Нужно, чтобы деньги дошли до каждой семьи": Владимир Путин провел совещание в пострадавшей от наводнения Иркутской области
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июня 2019, 01:54
Когда протокол встречи отступает на задний план: Путин помог "заблудившейся"...
30 июня 2019, 01:54
США должны наказать Россию за MH-17 - больше никто не может (Обзор ИноСми)
30 июня 2019, 11:24
В Госдуме оценили намерение Франции передать Украине 20 патрульных катеров
30 июня 2019, 01:39
«Газ будет востребован в любом случае»: как заявление G20 может отразиться на судьбе ...
30 июня 2019, 18:09
Песков рассказал, как мировые лидеры согласились с Путиным по украинскому вопросу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2019, 22:39
"Мы еще ничего не должны": Россия обрезала ПАСЕ по вопросу выплаты взносов
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
26 июня 2019, 03:39
Кто пытался прокатить Россию в ПАСЕ: Стали известны голосовавшие против
25 июня 2019, 17:39
«Теперь не нужно искать банкомат»: Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
24 июня 2019, 09:24
"Совпадение? Не думаю". Скабеева указала на причину спешки с виной России в деле о катастрофе МН17
28 июня 2019, 01:09
"Придурки!" Даже сами американцы не выдержали после слежки США за русским "Адмиралом Горшковым"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.