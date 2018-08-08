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Сергей Иванов: США неофициально признали Саакашвили виновником конфликта с Южной Осетией

08 августа 2018, 05:24  •  39 • Политика

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Официальный Вашингтон в 2007 и 2008 годах, в лице экс-главы Госдепартамента Кондолизы Райс, неоднократной уверяли российскую сторону, что президент Грузии Михаил Саакашвили не решится на вступление в военный конфликт в Южной Осетии, а после августа 2008 года признали, что он нарушил все обещания. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, занимавший в 2008 году пост вице-премьера, курировавшего ОПК, а до этого - пост министра обороны.

"Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах: "Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет", - рассказал Иванов изданию.

По его словам, после того, как в ночь на 8 августа Саакашвили напал на Южную Осетию, "последующее развитие событий, включая признание независимости Абхазии и Южной Осетии, и реакция на это Запада показали, что в глубине души все западные руководители прекрасно понимали, кто виновник этой ситуации, почему это произошло". "И реакция эта была - поорали, конечно, извините за моветон, но быстренько свернули этот тон. Потому что понимали прекрасно, что их креатура, их сателлит Саакашвили нарушил все обещания, перешел красную черту и, извините, сорвался с поводка", - подчеркнул Иванов.

По его словам, уже после военного конфликта об этом же ему заявила Кондолиза Райс.

"Она говорила, что американцы ни при чем, они не стоят за этой атакой. Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она умная женщина, - заявил Иванов. - Но в частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка".

Дело не в НАТО

Спецпредставитель президента также подчеркнул, что признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии никак не связано с желанием не пустить Грузию в НАТО. "Если бы США и их союзники по НАТО, их сателлиты по НАТО посчитали возможным принять Грузию в НАТО даже без Абхазии и Южной Осетии, я вас уверяю, они легко это бы сделали", - сказал он.

"Другое дело, что НАТО тоже достаточно разумные люди руководят, что бы там ни говорили, и они 30 раз подумают, прежде чем такой серьезный шаг сделать. И я надеюсь, что не сделают. Но это другой вопрос. Если захотят, то сделают. Тогда им, правда, придется признать, что Абхазия и Южная Осетия независимые государства", - подчеркнул Иванов.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.

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