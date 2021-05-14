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Сергей Горяйнов назначен зампредседателя СК России

14 мая 2021, 20:05  •  66 • Политика
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Горяйнова заместителем председателя Следственного комитета (СК) РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 14 мая.
«Назначить генерал-майора юстиции Горяйнова Сергея Николаевича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Сергей Горяйнов занимал должность руководителя кадрового управления СК России.
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