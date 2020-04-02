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Сергей Гапликов сложил полномочия главы Коми

02 апреля 2020, 18:00  •  26 • В России

Сергей Гапликов сегодня объявил о сложении полномочий в видеообращении. Сделал он это в один день с экс-губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

- Я решил сложить полномочия главы Республики Коми. Я направил обращение Президенту. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений, - сказал Сергей Гапликов в своем видеообращении.

Он поблагодарил жителей Коми и Владимира Путина.

Обращение Сергея Гапликова к жителям Республики Коми.

- Не буду скрывать: работа в республике никогда не была для меня простой. Но она всегда была честной.

Ещё экс-губернатор попросил прощения за невыполненные объекты и выразил уверенность в том, что заложенный им фундамент поможет будущему руководству республики.

- Уважаемые жители Республики Коми! Мира и добра вам! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы, - завершил Сергей Гапликов свою речь.

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