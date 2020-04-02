|
Сергей Гапликов сложил полномочия главы Коми
02 апреля 2020, 18:00 • 26 • В России
Сергей Гапликов сегодня объявил о сложении полномочий в видеообращении. Сделал он это в один день с экс-губернатором Архангельской области Игорем Орловым.
- Я решил сложить полномочия главы Республики Коми. Я направил обращение Президенту. Это мое решение. Оно принято после долгих и серьезных размышлений, - сказал Сергей Гапликов в своем видеообращении.
Он поблагодарил жителей Коми и Владимира Путина.
Обращение Сергея Гапликова к жителям Республики Коми.
- Не буду скрывать: работа в республике никогда не была для меня простой. Но она всегда была честной.
Ещё экс-губернатор попросил прощения за невыполненные объекты и выразил уверенность в том, что заложенный им фундамент поможет будущему руководству республики.
- Уважаемые жители Республики Коми! Мира и добра вам! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы, - завершил Сергей Гапликов свою речь.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 14:00
|
27 марта 2020, 03:35
|
27 марта 2020, 23:30
|
28 марта 2020, 23:35
|
30 марта 2020, 20:00
|
29 марта 2020, 12:35
|
27 марта 2020, 05:35