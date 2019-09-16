Сергей Чемезов: Про Политбюро-2, блат детей чиновников и звонки от Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов дал большое интервью изданию РБК. Приводим самые интересные фрагменты разговора.

«У МЕНЯ ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА»

- Не скажу, что я очень богатый человек, в список Forbes не вхожу, но я состоятельный человек. Я руковожу успешной компанией, и у меня хорошая зарплата. Если хотите, посмотрите декларации в интернете. Уже много-много лет я их публикую, и моя жена тоже. <…> Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги — 5 млрд. Если кто-то готов мне заплатить 5 млрд, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: «Все, давайте деньги». Таких денег она не стоит. Поэтому все эти домыслы, вымыслы — это просто люди хотят пошуметь. Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить. Зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, — это нормально. Отношусь к этому спокойно.

ПРО БЛАТ И ДЕТЕЙ ЧИНОВНИКОВ

- Когда ребенок со школьной скамьи по блату на «отлично» заканчивает школу, по блату поступает в институт и по блату устраивается на работу — как правило, такой человек вряд ли сможет самостоятельно в этой жизни чего-то добиться. А когда такой вызов перед ним встанет... Его каким угодно руководителем поставь, он все равно работать не сможет. Поэтому я не знаю людей, которые с таким воспитанием вдруг оказались действительно успешными в бизнесе либо на госслужбе. Ну так пристраивают на какую-то должность, лишь бы не мешал.

«СУПЕРДЖЕТ НАЗВАТЬ ПО-РУССКИ»

- Что касается ребрендинга (самолета Superjet, - ред.) — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название. Надо уходить от иностранных комплектующих, мы очень зависим от них — у нас каждый самолет на сегодняшний день убыточен. ОАК потом покрывает эти расходы за счет военной статьи. Мы хорошо делаем военную технику.

С-500 ПРОДАВАТЬ НЕ БУДЕМ

- Американское издание Military Watch писало о том, что первым покупателем С-500 «Прометей» может стать Китай.

- Это далеко, вряд ли в ближайшие пять лет вообще об этом зайдет разговор. Я думаю, серийный выпуск будет через год. Потом в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт.

ПОЛНОСТЬЮ ТЕХНИЧЕСКИ ЗАКРЫТЬ РОССИЮ НЕВОЗМОЖНО

- У нас есть технологии, которые позволяют это оборудование (для суверенного Рунета, - ред.) создать, но пока такой задачи не стоит. Закрыть полностью от всего мира страну технически невозможно. Это будет стоить очень больших денег, и нужно много сил потратить на это.

«ПОЛИТБЮРО 2.0»? ГЛУПОСТЬ!

- Политологи говорят о существовании «Политбюро 2.0» — ближнем круге президента, в который включают и вас.

- Честно говоря, у меня это всегда вызывало улыбку. Строят какие-то гипотезы, системы связей. Что такое «Политбюро 2.0»? Как будто мы собираемся, какие-то назначения обсуждаем. Я знаю многих из этих людей, но никаких особых собраний с ними мы не проводим никогда.

- То есть коллегиальных решений нет?

- Да ну что вы, глупость какая.

«ПРЕЗИДЕНТ ЗВОНИЛ, РУГАЛСЯ»

- Как вы считаете, Владимир Путин должен остаться на посту президента после 2024 года?

- Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной — наверное, какой-то другой пост может занять.

- Президент вас приглашает посоветоваться по каким-то вопросам?

- Что касается деятельности корпорации — конечно, да.

- А в том, что касается косвенно?

- В том, что не касается, он позовет советоваться других специалистов, кто в этом что-то понимает. То, что непосредственно касается торговли вооружением либо наших предприятий, — конечно, он звонит и спрашивает что-то.

- Бывает и такое, что он звонит и ругается, да?

- Ну, бывает, конечно.

- Когда последний раз был?

- Давайте не будем об этом.