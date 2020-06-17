Сергей Боярский: Мне было бы удобно проголосовать электронно

В прошлом музыкант, инвестор и гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», Сергей Боярский в Госдуме седьмого созыва работает первым заместителем комитета ГД по информационной политике, информ-технологиям и связи.

В том числе и потому тема электронного голосования по поправкам в основной закон страны ему особенно близка.

- Вы проголосуете «живьем» или выберете электронное голосование?

- Смотря где я буду находиться в это время. А так, конечно, лично мне было бы удобнее проголосовать электронно. Но, увы, я не уверен, что могу это сделать, будучи петербуржцем и работая и находясь в Москве.

- У вас питерская прописка?

- Ну да, по месту рождения и постоянного проживания. Были же эксперименты по голосованию «на удаленке». Я так петербургского губернатора выбирал — находясь в тот момент в Москве. А сейчас, что касается голосования по поводу поправок в конституцию, я, скорее всего, проголосую в Санкт-Петербурге в один из дней до 1 июля.

- Что касается электронного голосования - вокруг него идут споры...

- А что в нем плохого? Это вопрос к его критикам. На портале госуслуг есть все данные. Форма — удобная. Это же не голосование в какой-либо соцсети, куда сразу боты понабегут.

- Специалисты утверждают что взломать систему голосования до сих пор никому не удавалось.

- Надеюсь, и не удастся.

- Ваши близкие - супруга, сестра, собираются голосовать 1 июля?

- Все будут в Питере голосовать. Очень удобно, что сделали несколько дней и есть возможность выбрать наиболее приемлемый лично для тебя день. Многие же уехали на дачи. И значительное число людей остатки режима самоизоляции собираются там провести, тем более началось настоящее лето.

- С вашими родителями, народными артистами Михаилом Сергеевичем и Ларисой Регинальдовной вы обсуждали —пойдут они голосовать или все-таки останутся за городом?

- Они сейчас на даче, но в Питер периодически выбираются. Ну, думаю за неделю найдут время.

- Из значительного количества поправок в Конституцию какие лично вам кажутся наиболее значимыми?

- Мне сложно выделить. Да они все подходят каждому гражданину страны. Начиная от закрепления социальных гарантий и заканчивая экологией, от целостности страны до волонтерства. Конечно, про то, что семья состоит из мужчины и женщины.

- Вот это вызывало бурную реакцию у «прогрессивной общественности» и у нас, и на западе...

- Да плевать, что они там думают! Не интересно, какое у них мнение по поводу волеизъявления людей в нашей стране. Это наше дело. Пусть сами хоть на пять, хоть на восемь полов разбиваются! У нас свой путь. У нас великая страна. И с обновленной конституцией мы закрепим этот статус.

- Немало споров вызвала поправка про русский язык...

- Когда говорят про какой-то раскол в обществе по поводу русского языка как государствообразующего — никакого раскола нет. Это дает уверенность в том, что наш родной, прекрасный, богатейший язык является нашей сущностью. При том никто не собирается умалять или притеснять другие языки народов нашей страны, ни преподавание на национальных языках, ни вещание каналов в национальных республиках. Но хотелось бы, чтобы на этих территориях не забывали изучать и русский.