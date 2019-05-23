Сергей Бабурин: Пора прекратить англо-американскую интерпретацию Второй мировой войны

- Сергей Николаевич, памятники советским воинам-освободителям в Восточной Европе оскверняют, про решающий вклад СССР в победу над Гитлером «забывают» - и все это в преддверии 75-летия великой Победы...

- Пересматривать историю могут бесконечно. Жаль, что мы давно не занялись этим вопросом. Прежде всего, считаю, надо прекратить англо-американскую интерпретацию Второй мировой. Ведь началась она не 1 сентября 1939 года!

- Ну конечно, до того был аншлюс Австрии и захват Германией Судет у Чехословакии.

- Вторая мировая началась еще раньше. Она началась с момента нападения Японии и ее сателлитов на Китай, еще двумя годами раньше, чем Германия напала на Польшу. И в Европе война тоже началась раньше 1939-го. Действительно, она началась в сентябре 1938-го — с нападения Германии на Чехословакию. Это было наглое расчленения независимого европейского государства по мюнхенскому сговору Гитлера с британцами и французами. Когда часть Чехословакии отхватила сама Германия, а часть — будущая жертва нацистов Польша. И Венгрия, кстати, тогда же подсуетилась — вот когда началась Вторая мировая война!

- Кто сегодня про это помнит, кроме историков, патриотически настроенных политиков и кадровых военных?

- Когда вспомнят не только они - вот только тогда мы будем выходить на достоверную историю. А раз Россия молчит и не пытается отстаивать свою истинную роль в мировых процессах, не борется за историческую правду, принимает оскорбления, в том числе связанные с фальсификацией истории — значит, мы будем и дальше получать оскорбления вроде памятных юбилейных монет о войне, на которых кто-то «забыл» про СССР.

- Отношение к роли разных государств во второй мировой войне в целом в мире продолжает меняться в сторону «точечного забвения»?

- Надеюсь, мы все-таки будем серьезнее относиться к истории и к признанию, например, победы нашей страны и на Тихом океане. Потому что замалчивание 2 сентября 1945 года и участия России в победе над Японией — это тоже потворствование фальсификаторам истории в США. Давайте делать адекватные ответы подобным выпадам против нас.

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