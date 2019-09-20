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Сергей Аксенов вновь стал главой Крыма

20 сентября 2019, 14:39  •  77 • В России

Крымские депутаты 20 сентября выбрали главу республики. Эту должность ближайшие пять лет будет занимать Сергей Аксенов.

Решение единогласное - его кандидатуру поддержали 74 депутата.

Во время выступления Аксенов рассказал о своей программе развития Крыма. Он отметил, что огромный потенциал для развития региона уже заложен .

- У нашей команды есть четкий план действий. Мы знаем, что делать и как делать, мы учли ошибки и сделали выводы. Мы планируем полностью газифицировать Крым, ликвидировать очереди в детские сады. Продолжим модернизацию промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, - сказал Аксенов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин вынес на рассмотрение парламента РК три кандидатуры: действующего главу Крыма Сергея Аксенова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова и главу крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко.

Главной интригой остается возможность разделения полномочий главы республики и председателя Совета министров. Пока эти должности совмещает действующий премьер-министр Сергей Аксенов.

СПРАВКА "КП"

Сергей Аксёнов родился в городе Бельцы (Молдавская ССР) 26 ноября 1972 года. Учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище (1993 год выпуска).

Аксенову 46 лет. Женат, имеет двоих детей – 25-летняя Кристина и 22-летний Олег. Он стал председателем Совета министров Республики Крым 17 марта 2014 года, а должность главы Крыма занимает с 9 октября 2014 года.

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