Сергей Аксенов: «Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права»

Президент Украины Петр Порошенко в своем стиле прокомментировал открытие Крымского моста. Он сообщил, что незаконное строительство моста — это очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

- Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым, — добавил Порошенко.

На подобный комментарий Глава Крыма Сергей Аксенов ответил следующее:

- Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права. За четыре года наша страна, которую он называет «оккупантом», построила в Крыму уникальный мост, современный аэропорт, энергетический мост, магистральный газопровод, новые школы и детские сады, достраивает новые электростанции, строит автобан, модернизирует промышленность, энергетику, сельское хозяйство, социальную инфраструктуру. Украинский режим за те же четыре года развязал в своей стране гражданскую войну, убил десятки тысяч людей, потерял Донбасс, перекрыл крымчанам воду и электричество, устроил транспортную и продовольственную блокаду полуострова, засылает к нам диверсантов и грозит войной. Так что нам есть, с чем сравнивать.

А также высказал свое мнение по поводу обвинения Киева в госизмене. По словам Сергея Аксенова, вся эта ситуация ему до лампочки и он не будет сладкой булочкой для киевских деятелей.

Напомним, первой по мосту 15 мая проехала колонна из 35 грузовых автомобилей, за рулем - главные герои праздника, строители моста. Вместе с ними - глава государства Владимир путин, который специально приехал в Крым на открытие моста. Он сел за руль одного из КамАЗов и сказал:

- Поехали!

Движение по автодорожной части Крымского моста открыли утром, 16 мая.

ТТХ

Автодорожная часть Крымского моста - это 4 полосы для движения, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки. Общий вес мостового полотна - более 100 тысяч тонн.

Длина арочных пролетов - 227 метров, высота судоходной арки - 35 метров.

Автодорожная арка вест около 5,5 тысяч тонн, железнодорожная - более 6 тысяч тонн.

Общий вес всех стройматериалов, использованных на стройке века, составляет порядка 12 миллионов тонн. В инфоцентре Крымского моста отметили, что это вдвое больше веса пирамиды Хеопса - самой большой в Египте.

Всего для Крымского моста установили 595 опор. В каждой из них - 95 свай диаметром 1420 миллиметров.

При строительстве моста в Крым нашли миллион артефактов. Общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров.