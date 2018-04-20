Сергей Аксенов - о лишении крымчан украинских паспортов: Киев снова принимает неадекватные решения!

Во второй день работы IV Ялтинского международного экономического форума, на который съехались представители из 71 страны, глава Крыма Сергей Аксенов встретился с иностранными журналистами - подвести предварительные итоги. Громкий новостной повод дал Петр Порошенко, внесший в Верховную Раду законопроект о лишении украинского гражданства крымчан, имеющих российские паспорта.

- Это их возможность, это их право. Гражданам России достаточно одного паспорта. Понятно, что у многих на Украине родственники, имущество, поэтому мы никогда не настаивали на том, чтобы лишать крымчан украинских паспортов. Они изымались только у чиновников, работников правозранительных структур - там это было обязательным. Если Украина такое решение примет, будем прорабатывать комплекс мер, чтобы ситуация для крымчан не ухудшилась. Там неадекватные решения принимаются руководством, комментировать их не могу. Будем действовать из сложившейся ситуации.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ГЛАВА КРЫМА: ЧТО МОЖНО ПОСТАВЛЯТЬ В СИРИЮ

- Будем рады, если сирийский бизнес начнет реализацию проектов здесь. Приглашаю сирийские компании работать здесь. Восстановление Сирии - процесс, который обсуждается на федеральном уровне. Крым готов в этом участвовать, но после того, как он будет согласован. Это могут быть поставки в Сирию продовольствия и стройматериалов, но все пока в процессе формирования. Пока детально никаких проектов обсуждать не готов. Завтра сверим наши возможности.

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ - ЗАСЕКРЕТИТЬ

- В Крыму свободная экономическая зона. Одинаковый режим для всех. Работа иностранцев будет курироваться лично мной. Готов встретиться с теми, кто готов тут работать. Можно закрыть информацию о частных инвесторах, чтобы компании не попали под санкционный режим. Уровень публичности будет определять сам инвестор.

О ПАРОМНОМ СООБЩЕНИИ С БОЛГАРИЕЙ

- Болгарское правительство пойдет навстречу? Я тогда выйду с такой инициативой. Найдем вариант.

"ЧТО КУПИТЬ В КРЫМУ, ЧТОБЫ БЫТЬ, КАК АКСЕНОВ"

- Что купить в Крыму, чтобы быть таким же активным и везде успевать, как вы? - спросили напоследок иностранные журналисты.

- Надо просто любить свою страну и делать свое дело. Я проигрывать не привык. У меня спортивная злость. И, как правило, я добиваюсь того, чего хочу. Принцип "хочешь, чтобы было хорошо, - делай сам", к сожалению, никто не отменял.