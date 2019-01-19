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Серена Уильямс заявила, что слёзы украинской теннисистки разбили ей сердце

19 января 2019, 16:09  •  70 • Украина
Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась об эпизоде, который произошёл после матча с украинкой Даяной Ястремской в третьем круге Australian Open в Мельбурне.
 
Reuters
 

«Подойдя к сетке, я увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на матч не для того, чтобы показать хороший теннис, а чтобы победить. Её слёзы разбили мне сердце», — цитирует спортсменку пресс-служба турнира.

По словам Уильямс, Ястремская является большим талантом и ей приятно видеть такое отношение к делу. Американка также рассказала о случаях, когда она плакала после матчей.

«Однажды проиграла Винус на Уимблдоне. Рыдала у сетки и ничего не могла с этим поделать», — сказала бывшая первая ракетка мира.

Серена Уильямс разгромила Ястремскую со счётом 6:2, 6:1.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс поддержала расплакавшуюся украинскую теннисистку после матча.

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