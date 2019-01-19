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Серена Уильямс пробилась в четвёртый круг Australian Open
19 января 2019, 09:39 • 14 • Украина
Американская теннисистка Серена Уильямс разгромила украинку Даяну Ястремскую в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне.
© Reuters
Встреча продолжалась 1 час и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу экс-первой ракетки мира.
За выход в четвертьфинал она поборется с победительницей противостояния между румынкой Симоной Халеп и Винус Уильямс.
Ранее Медведев одолел Гоффена и вышел в четвёртый круг Australian Open.
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