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Серена Уильямс пробилась в четвёртый круг Australian Open

19 января 2019, 09:39  •  14 • Украина
Американская теннисистка Серена Уильямс разгромила украинку Даяну Ястремскую в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне.
 
© Reuters
 

Встреча продолжалась 1 час и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу экс-первой ракетки мира.

За выход в четвертьфинал она поборется с победительницей противостояния между румынкой Симоной Халеп и Винус Уильямс.

Ранее Медведев одолел Гоффена и вышел в четвёртый круг Australian Open.

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