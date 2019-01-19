Серена Уильямс пробилась в четвёртый круг Australian Open

Американская теннисистка Серена Уильямс разгромила украинку Даяну Ястремскую в матче третьего круга Australian Open в Мельбурне.

Встреча продолжалась 1 час и 5 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу экс-первой ракетки мира.

За выход в четвертьфинал она поборется с победительницей противостояния между румынкой Симоной Халеп и Винус Уильямс.

Ранее Медведев одолел Гоффена и вышел в четвёртый круг Australian Open.