Серена Уильямс поддержала расплакавшуюся украинскую теннисистку после матча

Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала 18-летнюю украинку Даяну Ястремскую после их матча в третьем круге Australian Open в Мельбурне.

После разгромного поражения от американки со счётом 2:6, 1:6 Ястремская расплакалась, но многократная победительница турниров Большого шлема постаралась её успокоить.

«Ты действовала невероятно, очень хорошо. Ты действовала просто невероятно. Не плачь», — утешала украинку Уильямс.

“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”



❤️ @serenawilliams#AusOpenpic.twitter.com/kbRHcob5Tz — #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.

До этого Ястремская рассказала, что с детства мечтала о матче с Уильямс.

За выход в четвертьфинал американка поборется с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Ранее Халеп обыграла Винус Уильямс в третьем круге Australian Open.