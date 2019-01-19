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Серена Уильямс поддержала расплакавшуюся украинскую теннисистку после матча
19 января 2019, 16:09 • 95 • Украина
Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала 18-летнюю украинку Даяну Ястремскую после их матча в третьем круге Australian Open в Мельбурне.
Reuters
После разгромного поражения от американки со счётом 2:6, 1:6 Ястремская расплакалась, но многократная победительница турниров Большого шлема постаралась её успокоить.
«Ты действовала невероятно, очень хорошо. Ты действовала просто невероятно. Не плачь», — утешала украинку Уильямс.
До этого Ястремская рассказала, что с детства мечтала о матче с Уильямс.
За выход в четвертьфинал американка поборется с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.
Ранее Халеп обыграла Винус Уильямс в третьем круге Australian Open.
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