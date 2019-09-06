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Серена Уильямс одержала победу над Свитолиной и вышла в финал US Open
06 сентября 2019, 10:54 • 64 • Украина
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла представительницу Украины Элину Свитолину в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
© Global Look Press
Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу бывшей первой ракетки мира.
Таким образом, Уильямс в десятый раз за карьеру вышла в финал Открытого чемпионата США. Она является шестикратной победительницей турнира, проходящего в Нью-Йорке.
Ранее россиянка Варвара Флинк уступила австралийке Астре Шарме в 1/8 финала турнира в Нью-Хейвене.
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