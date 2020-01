Серебро и ртуть. Тайные операции Второй мировой войны • 109 • Война

Тридцать одна тонна ртути

В апреле 1944 года из Киля отплыла большая океанская подводная лодка U-859 (тип IXD2), несшая секретный груз (31 тонну ртути в металлических колбах) и направлявшаяся в оккупированный японцами Пенанг. Менее чем за час до пункта назначения, после шести месяцев и 22 000 миль пути, U-859 была потоплена британской подводной лодкой HMS Trenchant. Из 67 членов экипажа только 20 человек смогли подняться на поверхность с 50-метровой глубины.



Ртуть в больших количествах перевозилась на подводных лодках в рамках германо-японских соглашений об обмене материалами и технологиями, необходимыми для военных действий. Некоторые из этих подводных лодок достигли своих пунктов назначения, другие были потоплены в пути (как U-864) или сдались с грузом на борту в конце войны U-234.







Лодки типа IXD2 обладали самой большой в германском флоте дальностью плавания. Автономность плавания составляла 23700 миль, на 12 узлах, 57 миль на 4 узлах под водой. Предельная глубина погружения — 230 м.



На них были установлены два мощных дизеля MAN с наддувом. Также установлены два дополнительных дизеля, используемых при крейсерском плавании в надводном положении. Для сокращения времени погружения была срезана надстройка в носовой части. На вооружении U-859 находилось шесть торпедных аппаратов (четыре на носу и два на корме), 24 торпеды, одна морская пушка SK C / 32 10,5 см, Flak M42 3,7 см, а также два 2 см (C / 30) зенитных орудия. U-859 была оборудована шноркелем.



На некоторых подлодках, действовавших в группе Monsun (группа немецких подводных лодок, действовавшая в Тихом и Индийском океанах во время Второй мировой войны, организационно входила в состав 33-й флотилии подводных лодок), использовался небольшой одноместный разборный автожир Focke-Achgelis Fa-330 "Bachstelze" ("Трясогузка"), способный подниматься на высоту до 120 м.





4 апреля 1944 года подводная лодка U-859 под командованием капитан-лейтенанта Иоганна Джебсена покинула Киль, неся на своем борту 31 тонну ртути в металлических колбах, а также крайне необходимые детали радарных установок и не менее важную техническую информацию. После непродолжительной остановки в норвежском Кристиансанне лодка продолжила плавание, пройдя между Шетландскими островами и Гренландией, выйдя затем в Атлантику. Капитан-лейтенант И. Джебсен избегал судоходных путей и во время своего пребывания в Северной Атлантике. Лодка оставалась под водой 23 часа в сутки, двигаясь под шноркелем, всплывая на поверхность всего на один час по ночам.



Джебсен был осторожным и методичным человеком. Он использовал рацию только для прослушивания и не сообщал расположение лодки. У него были строгие указания: первоочередной задачей являлось скрытно достичь пункта назначения Пенанг и никак не обнаруживать себя. Почему Джебсен 26 апреля решил атаковать панамский грузовой корабль «Колин», отставший от конвоя SC-157 в результате поломки рулевого механизма, можно только гадать.



Потопив «Колин» тремя торпедами, U-859 продолжила свой путь на юг. По истечении двух месяцев подводная лодка обогнула мыс Доброй Надежды и вошла в Индийский океан.



5 апреля U-859 была замечена и атакована Lockheed Ventura (по другим источникам, атакующим самолетом был «Каталина»). И опять вместо погружения Джебсен решил, что может легко сбить самолет, используя имеющиеся на борту оружие.



— Flieralarm! — выкрикнул он, и команда заняла свои боевые посты.



Оба зенитных орудия C/30 открыли огонь, но 3,7-cm заклинило. Самолет пролетел над подводной лодкой, обстреливая её из пулеметов. Расчет Flak M42 пытался устранить неисправность. Самолет развернулся и снова пошел в атаку, обстреливая подводную лодку. Джебсен решил, что больше не собирается участвовать в этом смертельном конкурсе, и приказал совершить аварийное погружение. Когда U-859 скользнула под воду, пять бомб упали рядом, сотрясая лодку. В результате атаки три члена экипажа субмарины получили ранения, один погиб, был серьезно поврежден шноркель.





Второй жертвой U-859 стал «серебряный» «Джон Барри», судно серии «Либерти». Есть несколько версий насчет того, сколько же серебра перевозило данное судно. Одна из них: помимо трех миллионов серебряных саудовских риялов, чеканившихся в Филадельфии по просьбе Саудовской Аравии, на борту находилось значительное количество серебряных слитков, предназначенных для СССР, на сумму в 26 млн. долларов, эквивалентных примерно 1500 тоннам серебра по ценам 1944 года.













На закате 28 августа U-859, как обычно, всплыла на поверхность для определения координат и подзарядки аккумуляторов. Были установлены следующие приблизительные координаты: 15°10`с.ш. и 55°18`в.д. И тут капитан-лейтенант Джебсен невероятно удивился и одновременно обрадовался: он увидел вражеское торговое судно, не сопровождаемое эскортом и шедшее неравномерным зигзагообразным курсом в режиме почти полной светомаскировки. Три торпеды, и «Джон Барри» опустился с сокровищами на глубину 2600 метров.





Три дня спустя еще одно судно, британский «Троил», с грузом чая, копры и кокосового масла, также был потоплен U-859.







22000 миль позади. Осталось 20

На рассвете 23 сентября 1944 года U-859 поднялась из вод теплого Индийского океана на полпути между островами Лангкави и Ботонг. Подводная лодка преодолела 22 000 морских миль, из которых 18 000 под водой. Она была в пути пять месяцев, две недели и пять дней.



Джебсен связался Пенангом, и ему сообщили, что из-за ухудшения погодных условий ему придется идти в гавань без сопровождения и без защиты. U-859 находился в 20 морских милях к северо-западу от Пенанга в Малаккском проливе, двигаясь по поверхности со скоростью около 14 узлов.



Немецкие наблюдатели не смогли обнаружить британскую подводную лодку HMS «Trenchant» или приближающиеся торпеды. Командир HMS «Trenchant» Артур Хезлет совершил внезапную атаку, используя свои кормовые торпедные аппараты.



U-859 затонула сразу, погибли 47 человек, включая ее командира.



Двадцать членов экипажа все же смогли спастись. Одиннадцать из оставшихся в живых были подобраны HMS «Trenchant» сразу же после затопления, остальные девять были подобраны японцами после 24 часов дрейфа и доставлены на берег.



(Самая значительная победа HMS «Trenchant» — потопление японского крейсера «Асигара» 8 июня 1945 года. Это был крупнейший японский военный корабль, потопленный Королевским флотом во время войны. Артур Хезлет дослужился до вице-адмирала.)

Вместо эпилога

В 1972 году на месте гибели U-859 коммерческими дайверами было поднято в общей сложности 12 тонн ртути и доставлено в Сингапур. Вскоре на место гибели подводной лодки прибыли представители малайзийского военно-морского флота и запретили дальнейшие работы.



Высший суд Сингапура постановил:



«…германское государство никогда не прекращало свое существование, несмотря на безоговорочную капитуляцию Германии в 1945 году, и то, что было собственностью германского государства, если только оно не было захвачено и изъято одной из союзных держав, все еще остается собственностью немецкого государства…»

(Доклады о международном праве. Т. 56. Издательство Кембриджского университета, 1980. С. 40–47.)



Впоследствии обломки лодки были уничтожены взрывчаткой немецкой дайв-командой.



В ноябре 1989 года Шумейкер, Фионделла и два вашингтонских юриста выиграли право на исследование судна «Джон Барри». В 1994 году, после четырех лет испытаний, которым предшествовали долгие годы кропотливых архивных исследований, полтора миллиона саудовских риялов весом 17 тонн были подняты с места гибели «Джон Барри».





bubalik