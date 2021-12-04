Сердцеедка в женсовете: фигуристки повеселились в "Вечернем Урганте"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

Настроение у представительниц Тутберхауса (так в шутку в соцсетях называют себя фигуристки из группы Этери Тутберидзе) в гостях у Ивана Урганта было игривым и задорным, как, впрочем, и всегда у этих очаровательных красоток.

За те недолгие десять минут, что фигуристки-хохотушки провели на телевизионном диване напротив остроумного ведущего, зрители узнали, что Анна Щербакова, несмотря на предостережение Даниила Глейхенгауза, все-таки прыгнула с парашютом в Дубае, Камила Валиева любит кататься на картинге, а Алена Косторная, постепенно "забивающаяся татуировками", подумает над тем, чтобы нанести новое тату с фразой "Майя может" в честь знаменитого хештега, относящегося к Майе Хромых.

Более того, дерзкая Косторная даже показала на камеру одну из своих татушек, немного оголив зону декольте. В этот момент останкинский телесигнал даже стал немного прерываться из-за плавящегося видеооборудования, но зрители все равно успели разглядеть слово "lovely" ("прекрасный" на английском языке) на ключице Алены.

После веселых диалогов на теледиване, по уже сложившейся традиции "Вечернего Урганта" пришло время активных развлечений с гостями шоу.

Данная часть шоу на этот раз выглядела как массовая забава с участием фигуристок и ведущих "Вечернего Урганта" под названием "Тут бери, туда бросай" с перекидыванием мягких игрушек через небольшую стену, визуально имитируя вышеописанную выдуманную сцену в салоне самолета рейса Москва — Осака.

Безусловно, тех быстротечных десяти минут в эфире Первого канала было крайне мало, чтобы сполна насладиться обществом и обаянием наших фигуристок, но вот их костюмы разглядеть во всех подробностях все-таки удалось, а значит, есть и повод заодно их иронично обсудить.

Сердцеедка в женсовете

Все четверо появились в студии "Вечернего Урганта" в нарядах, которые как бы намекали на то, что планируемое повышение возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет совершенно необязательно.

Дело в том, что одежда, которую подобрали для яркого телешоу юные фигуристки совместно со стилистами Первого канала, вполне могла оказаться в гардеробах уже давно сформировавшихся женщин.