Сердце сместилось, лёгкое сжалось: Пробежка в маске обернулась для китайца госпитализацией

Каждый день в течение двух недель уханец совершал пробежки. Дистанцию он постоянно увеличивал. В один из дней организм дал сбой. В критическом состоянии мужчину госпитализировали.

Врачи обнаружили: левое лёгкое сжалось на 90%, из-за чего сердце сместилось вправо. В плевральной полости скопился воздух. Врачи называют это спонтанным пневмотораксом. Потребовалось срочное оперативное вмешательство, сообщает телеканал Fox.

Житель Уханя почувствовал боль в груди ещё до того, как попал в больницу. Сотрудники клиники позднее сделали вывод, что их пациент в принципе склонен к пневмотораксу, так как у него высокий рост и небольшой вес.

Ранее власти КНР сообщили, что на территории страны коронавирус полностью побеждён. За последние несколько дней в Ухане диагноз COVID-19 был поставлен всего шести пациентам.