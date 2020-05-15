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Сердце сместилось, лёгкое сжалось: Пробежка в маске обернулась для китайца госпитализацией
15 мая 2020, 18:55 • 93 • В мире
Житель китайского города Ухань решил и на пробежку сходить, и масочный режим не нарушить. Занятие спортом в маске обернулось для него госпитализацией. У мужчины сместилось сердце и сжалось лёгкое.
Каждый день в течение двух недель уханец совершал пробежки. Дистанцию он постоянно увеличивал. В один из дней организм дал сбой. В критическом состоянии мужчину госпитализировали.
Врачи обнаружили: левое лёгкое сжалось на 90%, из-за чего сердце сместилось вправо. В плевральной полости скопился воздух. Врачи называют это спонтанным пневмотораксом. Потребовалось срочное оперативное вмешательство, сообщает телеканал Fox.
Житель Уханя почувствовал боль в груди ещё до того, как попал в больницу. Сотрудники клиники позднее сделали вывод, что их пациент в принципе склонен к пневмотораксу, так как у него высокий рост и небольшой вес.
Ранее власти КНР сообщили, что на территории страны коронавирус полностью побеждён. За последние несколько дней в Ухане диагноз COVID-19 был поставлен всего шести пациентам.
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