|
«Сердце разрывается»: Глава ВМС Украины захотел в российскую тюрьму вместо арестованных моряков
06 декабря 2018, 10:24 • 192 • Политика
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если Москва освободит моряков, принимавших участие в провокации в Керченском проливе.
Об этом он заявил в своем интервью немецкому Bild. В частности, он отметил, что готов незамедлительно отправиться в заключение.
«У меня разрывается сердце, - поясняет Воронеченко. - Когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России».
Напомним, 25 ноября украинские военные корабли нарушили государственную границу России. Несколько часов они опасно маневрировали, наотрез отказываясь выполнять законные требования российских пограничников.
В итоге нарушители были задержаны. Сообщалось, что три человека получили легкие ранения. А всего на борту было 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. В тот же день они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России.
После этого Украина тут же обвинила Россию в «агрессии», а Порошенко ввел военное положение в 10 областях Незалежной. Отметим, что такой режим существенно ограничивает конституционные права и свободы украинцев, а также ограничивает их участие в выборах.
Кроме того, имущество граждан может быть изъято на нужды армии.
Москва заявила, что данный инцидент — не что иное, как спланированная провокация, сделанная в преддверии выборов президента на Украине.
Подпишитесь на нас
192
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
30 ноября 2018, 17:54
|
01 декабря 2018, 03:39
|
05 декабря 2018, 05:09
|
01 декабря 2018, 03:39
|
03 декабря 2018, 01:09
|
05 декабря 2018, 01:54
|
04 декабря 2018, 16:09