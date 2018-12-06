«Сердце разрывается»: Глава ВМС Украины захотел в российскую тюрьму вместо арестованных моряков

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если Москва освободит моряков, принимавших участие в провокации в Керченском проливе.

Об этом он заявил в своем интервью немецкому Bild. В частности, он отметил, что готов незамедлительно отправиться в заключение.

«У меня разрывается сердце, - поясняет Воронеченко. - К огда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России».

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли нарушили государственную границу России. Несколько часов они опасно маневрировали, наотрез отказываясь выполнять законные требования российских пограничников.

В итоге нарушители были задержаны. Сообщалось, что три человека получили легкие ранения. А всего на борту было 24 человека, в том числе сотрудники СБУ. В тот же день они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России.

После этого Украина тут же обвинила Россию в «агрессии», а Порошенко ввел военное положение в 10 областях Незалежной. Отметим, что такой режим существенно ограничивает конституционные права и свободы украинцев, а также ограничивает их участие в выборах.

Кроме того, имущество граждан может быть изъято на нужды армии.

Москва заявила, что данный инцидент — не что иное, как спланированная провокация, сделанная в преддверии выборов президента на Украине.