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«Сердце может встать»: украинцы высмеяли новые «адские» унитазы в поездах страны
06 сентября 2021, 15:55 • 276 • Украина
Пассажиры испытали новые вакуумные туалеты в поездах госпредприятия «Укрзализныця». Об этом сообщил на днях Telegram-канал «Вартові Еспресо»
«Звуки потустороннего мира в поезде. Новая неприятность в "Укрзализныце". На этот раз "похвастались" вакуумным туалетом в поезде Киев — Измаил. При нажатии кнопки спуска раздается звук, будто из самого ада. Инновации в поездах не для "Укрзализныци". Может уж пусть обратно с педалькой вернут? Потому что так и сердце может стать», — говорится в посте.
«Бедные пассажиры», «Так сердце может остановиться», «Это невозможно слушать», «Адовы звуки», «Унитазы из ада», — прокомментировали видео пользователи в соцсетях.
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