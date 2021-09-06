«Сердце может встать»: украинцы высмеяли новые «адские» унитазы в поездах страны

Пассажиры испытали новые вакуумные туалеты в поездах госпредприятия «Укрзализныця». Об этом сообщил на днях Telegram-канал «Вартові Еспресо»«Звуки потустороннего мира в поезде. Новая неприятность в "Укрзализныце". На этот раз "похвастались" вакуумным туалетом в поезде Киев — Измаил. При нажатии кнопки спуска раздается звук, будто из самого ада. Инновации в поездах не для "Укрзализныци". Может уж пусть обратно с педалькой вернут? Потому что так и сердце может стать», — говорится в посте.К нему прикрепили видеозапись, где при сливе унитаз в поезде действительно издает до смешного неприятные громкие звуки: он рычит, свистит, пищит. Все это длится практически минуту.«Бедные пассажиры», «Так сердце может остановиться», «Это невозможно слушать», «Адовы звуки», «Унитазы из ада», — прокомментировали видео пользователи в соцсетях.