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Сербы молятся за русскую победу на Украине: "Мы знаем, какое это зло"
25 марта 2022, 14:30 • 303 • Политика
Сербы молятся за русскую победу на Украине. Общественный деятель из Белграда рассказал об отношении людей в их стране к освободительной операции России, направленной в том числе против гегемонии Запада: "Мы знаем, какое это зло".
Вчера, 24 марта, исполнилось 23 года со дня трагедии национального масштаба - в этот день в 1999 году силы НАТО выпустили первые снаряды по Югославии, отмечается в программе "Русская правда" на канале Царьград.
Массированным ударам подверглись Белград, Нови-Сад, Панчево, Подгорица. Огонь вёлся без разбора - как по военным объектам, так и по жилым районам городов.
В итоге Вашингтон и его союзники за 78 дней фактически стёрли Югославию с лица земли. Гибель огромного числа людей в Североатлантическом альянсе без сожаления назвали сопутствующим ущербом.
Военный историк Юрий Кнутов рассказал "Первому русскому", что США применили колоссальные 3 тысячи крылатых ракет. Также были задействованы бомбы с обеднённым ураном и кассетные боеприпасы.
Снаряды с ураном в итоге спровоцировали значительный рост заболеваемости раком в Сербии. Таким образом, последствия американских бомбардировок страна ощущает до сих пор.
Сегодня они, которые как никто знают, что НАТО - это не миротворцы, поддерживают операцию России в Незалежной. На днях в Белграде прошёл массовый митинг в поддержку освободительной кампании Москвы.
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