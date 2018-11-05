«Сербский сценарий»: как Запад оказывает давление на Белград в связи с косовским вопросом

Западные страны требуют, чтобы Сербия отказалась от дипломатической борьбы с признанием Косова другими государствами. Об этом заявил глава сербского МИД Ивица Дачич после того, как Гренада отозвала своё решение о признании независимости самопровозглашённой балканской республики. Ситуация вокруг Косова вновь обострилась в конце сентября, когда косовский спецназ занял подходы к водохранилищу Газиводе и одноимённой ГЭС, принадлежащей сербской энергосети. В начале октября президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что Белград выступает за «компромиссное решение сербско-албанского вопроса», однако этот подход, по его словам, устраивает далеко не все европейские страны.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что страны Запада требуют от Белграда отказаться от дипломатической борьбы с признанием Косова другими государствами. По его словам, это происходит из-за жалоб албанской стороны.

«Албанская сторона жалуется на меня западникам, а Запад требует от нас прекратить это, потому что это раздражает албанцев и как будто вредит диалогу, тогда как их лоббирование за новые признания независимости и за членства в международных организациях считается нормальным», — приводит слова Дачича «Вечерне новости».

За день до этого Дачич сообщил, что Гренада стала ещё одним государством, отозвавшим своё решение о признании независимости самопровозглашённого Косова.

«Могу сообщить, что Гренада стала девятым государством, которое отозвало свои предыдущие решения в связи со статусом Косова, то есть признание Косова как независимого государства», — сказал он.

Как указал Дачич, соответствующую ноту ему вручил коллега из Гренады Петер Дейвид на встрече в Белграде.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что его страна не признает независимость Косова, несмотря на то, что Запад обозначил это главным условием для допуска Сербии в ЕС.

«Что касается международных факторов, я сказал, что понятия не имею, чего хотят от Сербии, но Сербия не признает независимость Косова, как они бы этого хотели, даже если меня будут бить палками по голове. Мы сделаем всё, чтобы сохранить мир. Я сказал Макалистеру, что не знаю, чего ждут от Сербии. Я никогда не приму независимость Косова, мы готовы разговаривать и всегда диалог должны предпочитать другим решениям проблемы, но это зависит не только от сербов», — цитирует Вучича ТАСС.

На данный момент Косово как независимое государство не признают Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция, Сербия, а также ряд других стран. Приштина настаивает, что самопровозглашённую республику признают 110 стран-членов ООН (57%). Точное количество таких стран неизвестно.

Военная провокация

Ситуация вокруг Косова обострилась в конце сентября, когда официальная Приштина ввела на северную территорию автономного края Косово и Метохия подразделения спецназа ROSU. Сначала спецназовцы заняли центр экологии и развития в муниципалитете Зубин-Поток, а после рассредоточились вокруг озера и взяли под контроль ГЭС «Газиводе».

По словам Вучича, данные манёвры косовские военные провели, нарушив Брюссельские соглашения и резолюцию 1244 Совбеза ООН.

После размещения спецназа на водохранилище туда прибыл президент самопровозглашённой республики Косово Хашим Тачи. Вместе с главой разведки Шпендом Маджуни и руководителем полиции Рашитом Чаляем он совершил водную прогулку на полицейском катере, после чего покинул регион.

На водохранилище Газиводе находится ГЭС, которая входит в состав энергетической сети Сербии, но также обеспечивает водой и электричеством и те районы, которые контролируют власти Приштины.

Вучич заявил, что власти Косова пытались спровоцировать Белград на ответные действия, что должно было привести к дальнейшей эскалации напряжённости, которая выгодна странам Запада. По его словам, что определённая часть мирового политического сообщества заинтересована в том, чтобы дислокация вооружённых подразделений Приштины на севере Косова «стала обыденностью».

Компромиссное решение

После визита в Россию и переговоров с Владимиром Путиным Вучич подчеркнул, что для разрешения ситуации, существующей в отношениях Сербии и Косова, необходимо прийти к компромиссу.

«Я всегда говорил только об одном: мы должны найти компромиссное решение сербско-албанского вопроса. В этом контексте мы не можем говорить о том, что албанцы получат всё, а сербы ничего... Это было нашей единственной позицией, от которой мы никогда не отказывались», — объяснил он в эфире программы SophieCo на телеканале RT.

По словам Вучича, такая позиция Сербии получила отклик от ряда международных игроков — в частности, от России и некоторых европейских государств.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачи

РИА Новости

Как отметил Вучич, в Москве, в частности, заявили, что поддержат Сербию в случае, если в Белграде придут к какому-либо решению по границам с Косово.

«Мы действуем в соответствии с нормами международного права, в связи с этим мы уважаем и ценим отношение президента России Владимира Путина. С другой стороны, нам пришлось столкнуться с мнением некоторых стран-членов ЕС, у которых совершенно иной взгляд на существующую проблему», — добавил он.

По мнению сербского лидера, западные страны «открыли ящик Пандоры в 2008 году», признав независимость Косова, провозглашённую в одностороннем порядке.

По словам Вучича, некоторые европейские государства заявляют, что, вероятно, не примут решения об изменении границ между Косово и Сербией даже в том случае, если об этом договорятся Приштина и Белград.

«Угрожали «майданом»

Как отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов, политическое, дипломатическое и иное давление на Сербию по вопросу признания Косова никогда не прекращалось.

«После определённых успехов, которых добились западные страны и в первую очередь США при помощи бомбардировок, они решили, что Сербия будет подчиняться любым их приказам и действиям. Периодически эту уверенность они пытаются демонстрировать на практике. Примерно год назад представители западного политического истеблишмента напрямую угрожали президенту Сербии «майданом» на улицах Белграда, если тот не прекратит сотрудничать с Россией», — напомнил политолог.

По его словам, американцы рассматривают самопровозглашённую республику как рычаг давления для реализации своего «сербского сценария». Асафов считает, что стоит ожидать усиления «сербского направления» по линии таких организаций, как USAID, которые занимаются работой с оппозицией и другими инструментами переформатирования неугодных политических режимов.

«Конечно, это сопровождается политическим давлением и на Сербию и те страны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить этот вопрос. Программа-минимум для США по Косову — сохранить статус-кво. Более широкая задача состоит в выстраивании управляемых политических процессов в Сербии. Давление усилится, и не только по Косову, но и по другим политическим векторам, включая сотрудничество Белграда с Москвой», — резюмировал Асафов.