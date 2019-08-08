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Сербский политик хочет бороться с "Великой Албанией" при помощи России
08 августа 2019, 21:24 • 64 • Политика
Сербский политик Милан Стаматович хочет бороться с "Великой Албанией" при помощи России, которой нужно передать под управление Косово.
Сербия может сохранить Косово только в том случае, если передаст территорию в пользование России. Об этом заявил председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович.
Политика беспокоят действия властей Албании, которые хотят предоставлять гражданство любому человеку с албанскими корнями. Это говорит о том, что Тирана хочет воссоздать "Великую Албанию", присоединив к себе Косово и Метохию.
В этой ситуации введение российского управления позволит сохранить Косово частью Сербии. Для этого Белград должен заключить с Москвой межгосударственный договор, который будет действовать до урегулирования кризиса.
Стаматович также надеется на то, что проживающие в Косово и Метохии сербы смогут получить российское гражданство.
Идеи "Здоровой Сербии" считает очень интересными депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Однако мнения одного сербского политика недостаточно для выработки решения. Поэтому Россия и Сербия должны сосредоточиться на развитии экономических связей.
"Эта задача решается, но еще достаточно возможностей, которые могут быть использованы в ближайшем будущем", - цитирует его слова РИА ФАН.
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