Сербия может сохранить Косово только в том случае, если передаст территорию в пользование России. Об этом заявил председатель партии "Здоровая Сербия" Милан Стаматович.

Политика беспокоят действия властей Албании, которые хотят предоставлять гражданство любому человеку с албанскими корнями. Это говорит о том, что Тирана хочет воссоздать "Великую Албанию", присоединив к себе Косово и Метохию.

В этой ситуации введение российского управления позволит сохранить Косово частью Сербии. Для этого Белград должен заключить с Москвой межгосударственный договор, который будет действовать до урегулирования кризиса.

Стаматович также надеется на то, что проживающие в Косово и Метохии сербы смогут получить российское гражданство.

Идеи "Здоровой Сербии" считает очень интересными депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Однако мнения одного сербского политика недостаточно для выработки решения. Поэтому Россия и Сербия должны сосредоточиться на развитии экономических связей.

"Эта задача решается, но еще достаточно возможностей, которые могут быть использованы в ближайшем будущем", - цитирует его слова РИА ФАН.