Сербский политик: Если Конституция защищает традиционные ценности — это правильно

21 год назад, в середине июня 1999, Россия после многолетнего отступления с геополитических позиций вновь напомнила о себе — в разгар войны НАТО против Югославии наши десантники совершили невероятный марш-бросок на Приштину.

Сегодня отношения России и Сербии вроде бы на подъёме: 18 июня глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Белград, а неделю спустя президент Сербии Александр Вучич нанёс ответный визит в Москву, посетил Парад Победы.

Тем не менее, многие на Балканах считают: отношения официального Белграда с Россией недостаточно тёплые, а с НАТО — наоборот, чрезмерно дружеские. Парадокс?

Об этом в интервью kp.ru рассказал лидер оппозиционного Сербского движения «Двери», депутат Скупщины (национального парламента) в 2016-20 годах — Бошко Обрадович.

ЕСТЬ ПАТРИОТИЗМ ИСТИННЫЙ. А ЕСТЬ МНИМЫЙ

— Господин Обрадович, в России 1 июля состоится референдум по поправкам в Конституцию, которые, например, в числе прочего закрепляют традиционные ценности. Мнения на сей счёт есть разные, но говорят: лучше всего видно — со стороны. Что Вы думаете о нашей конституционной реформе?

— Точно так же, как я считаю неуместным вмешательство других лиц из-за рубежа во внутриполитические вопросы в Сербии — я бы не стал комментировать внутренние дела Российской Федерации. Но что я могу сказать — и это очень близко к политике Сербского движения «Двери» — поддерживать все виды защиты семьи и семейных ценностей в современном мире, конечно, необходимо. И если это возможно включить в Конституцию — тогда это правильно, потому что и семья как важнейшая социальная единица, а также все традиционные ценности и элементы национальной идентичности: язык, религия, обычаи, военные традиции и патриотизм — они заслуживают государственной поддержки на самом высоком уровне.

— Такой патриотический курс, вроде бы, проводит и президент Сербии Александр Вучич, дружит с Россией. Тем не менее, вы находитесь в оппозиции к нему.

— Одно — слова, другое — дела в политике. Мы являемся оппозицией правительству, но не государству Сербии. Мы критикуем правительство прежде всего за то, что мы не согласны с его политикой в отношении Косово и Метохии, поскольку наше правительство [добровольно] отказывается от части территории нашего государства, чего ни одна другая страна в мире бы не сделала.

— Что вы имеете в виду?

— Сейчас ведутся секретные переговоры между Александром Вучичем и албанским представителем Хашимом Тачи для того, чтобы Сербия признала псевдогосударство Косово как независимое и дала ему возможность вступить в ООН — вопреки нашей Конституции и резолюции Совета Безопасности ООН 1244.

Аналогичным образом наша власть делает вид, что имеет дружеские отношения с Россией — и в то же время развивает гораздо более широкое военное, экономическое и политическое сотрудничество с западными странами и блоком НАТО, с которым при нынешнем правительстве были заключены многочисленные соглашения.

(Пояснение «КП»: 21 год назад НАТО подверг бывшую Югославию, как выражаются некоторые на Западе, «гуманитарным бомбардировкам», повлекшим огромные разрушения, жертвы и проблемы с экологией из-за использования американцами снарядов с обеднённым ураном. Так что любое сотрудничество с этим блоком является для значительной части сербского общества неприемлемым).

«МЫ НЕ МОЖЕМ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ СЕРБИЯ ОТВЕРНУЛАСЬ ОТ РОССИИ»

— Самый больной вопрос Балкан — Косово. Белград официально считает этот край своей частью, что осложняет отношения Сербии с Западом. По-вашему, здесь возможны какие-то изменения?

— Опасность, которая нависла над Сербией, состоит в том, что наше правительство может пойти по пути Черногории [признала независимость Косово в 2008 году, стала членом НАТО в 2017, сейчас по многим вопросам занимает антироссийскую позицию — ред.]. А это означает, что после капитуляции по вопросу независимости Косово и Метохии — на президента Вучича будет оказано давление, чтобы он вступил в НАТО и встал на сторону врагов России. Мы не должны допустить этого, потому что Сербия никогда не была на противоположной стороне от России в своей истории.

— Вы как-то уж чрезмерно критичны по отношению к официальному Белграду.

— Конечно, мы всегда готовы поддержать то хорошее, что сделало это правительство, например, отказ от введения антироссийских санкций и закупки вооружений у Москвы, но мы считаем, что пространство для сотрудничества между Россией и Сербией намного больше и что наше правительство не использует эти возможности из страха перед западными менторами [наставниками, кураторами — ред.], которые помогли им прийти к власти в Сербии в 2012 году.

— Был один недавний эпизод: китайскую гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в Белграде встречал лично президент Сербии, а российскую — не столь известные чиновники.

— Это было большим оскорблением для Российской Федерации со стороны нашего правительства, но еще более серьезным унижением для каждого сербского патриота, потому что Россия является нашим величайшим историческим другом и союзником. В то же время российская помощь была намного больше, чем китайская или любая другая, прибывшая из Европы. Я воспринял это как начало охлаждения отношений нашего правительства с Россией, что абсолютно недопустимо и противоречит нашим национальным и государственным интересам.

«КРЫМ — ЭТО РОССИЯ, КОСОВО И МЕТОХИЯ — ЭТО СЕРБИЯ»

— Вернёмся к вопросу Косово. Белград регулярно ссылаются на резолюцию Совбеза ООН № 1244 (о территориальной целостности Сербии). Но этот документ за 21 год так и не заработал. Может, хватит уже говорить об этой мёртвой бумаге?

— Я не стал бы недооценивать важность Совета Безопасности ООН и принятых там резолюций, основанных на международном праве. Если нет уважения к международному праву, то мир движется в опасном направлении, как мы видели во время натовской бомбардировки Сербии в 1999 году и многих других стран после этого. Единственное решение для Косово и Метохии — возвращение переговоров в Совет Безопасности ООН, где у Сербии есть союзники (прежде всего, Россия) — и где решения, которые могут быть приняты в ущерб Сербии, исключены. Наконец, должно быть выполнено одно из положений резолюции 1244 СБ ООН — о возвращение до тысячи сотрудников сербского государственного аппарата в Косово и Метохию, которое не выполняется уже 21 год.

— Какой вы видите роль России в этом мирном процессе?

— Наша принципиальная позиция заключается в том, что без участия России мы не должны соглашаться ни на какие переговоры и соглашения о статусе Косово и Метохии. В конце концов, по мере изменения геополитической ситуации в мире, будут созданы условия для возвращения Косово и Метохии в полную юрисдикцию сербского государства — как в случае с Крымом, который вернулся в Российскую Федерацию. Как Крым является местом крещения Руси, так и Косово и Метохия являются святой землей для нас, сербов, и колыбелью нашей государственности. В этом смысле мы всегда следовали девизу: Крым — это Россия, Косово и Метохия — это Сербия!

— В России не все слышали о вашем Сербском движении «Двери». Что его отличает от других партий — как провластных, так и оппозиционных?

— Мы — современные консерваторы, христианские демократы и патриоты, которые считают, что семья в нашем обществе должна быть на первом месте, и что приоритетом в экономике должна стать поддержка отечественной промышленности, финансовой системы и сельского хозяйства.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Михаил Фрибен, политолог:

Вучич превратил Сербию из объекта в субъект международной политики

Задача любой оппозиции — разумно критиковать правительство и предлагать альтернативу, чем собеседник «КП» Бошко Обрадович и занимается.

Тем не менее, действующий президент Сербии Александр Вучич занял кресло в 2017 году. Тогда годовой рост ВВП страны составил 2%. В последующие два года экономический рост Сербии, по данным Всемирного банка, не опускался ниже 4%.

Далее, новый лидер смог достаточно искусно балансировать между Китаем, США, ЕС и Россией, от всех получая преференции (которые как раз и выливаются в подъём экономики) — и, по сути, не идя на реальные уступки взамен. С нашей точки зрения это, может быть, и не очень хорошо; с точки зрения Вучича-политика — безусловный успех.

Так что этого лидера не стоит недооценивать.

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