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Сербский патриарх сравнил церковный кризис на Украине с бомбой
29 января 2019, 15:09 • 62 • Украина
Патриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что происходящее с православной церковью на Украине напоминает ему брошенную в дом бомбу.
© Стрингер РИА Новости
«Украина — это великое испытание, искушение для православия вообще. Оно имеет огромное значение, потому что относится к центру православия. Это не что-то, что находится извне, а явление, которое имеет место в нашем доме внутри. Наверное, те, кто замышляют зло против православия, хорошо это продумали, и то, что творится на Украине, — это как будто бы бросили бомбу в наш дом», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что ситуация с церковью на Украине носит политический характер. По его мнению, происходящее нельзя игнорировать и данный вопрос необходимо решить.
Ранее Ириней заявил, что вмешательство константинопольского патриарха в украинские церковные дела привело к кризису в православном мире и может привести к длительному расколу.
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