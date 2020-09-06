Сербский министр вступился за Вучича перед Захаровой

Министр обороны Сербии Александр Вулин раскритиковал пресс-секретаря МИД России Марию Захарову за легкомысленные высказывания в адрес сербского президента Александра Вучича, который на этой неделе посетил США. Заявление опубликовало Минобороны Сербии.

В Вашингтоне Вучич встретился с так называемым премьер-министром Косово Авдулахом Хоти. При посредничестве президента Соединённых Штатов Дональда Трампа стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве.

Однако Захарова высмеяла в Facebook фотографию, на которой Вучич сидит на стуле перед Трампом. При этом она сопроводила публикацию кадром из фильма "Основной инстинкт", в котором героиня Шэрон Стоун сидит, закинув одну ногу на другую.

Вулин посчитал шутку дипломата неуместной. Он напомнил, что Сербия пошла против Европы, отказавшись вводить санкции против России. Кроме того, Белград и Москва сотрудничают в военной сфере, что доказывает визит сербского министра обороны на Международные армейские игры.

"Величина человека не измеряется размером стула, на котором сидит, или величиной силы, от имени которой говорит, но величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа", - поведал политик.