Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не внезапно": Киев пытается остановить бегущих в Россию - в ход пошли...
Пат России. Военный эксперт предупредил: "Будет большая кровь"
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
Россия получила первую "чёрную метку" от Украины: Баранец подсказал ид...
Главная / Политика

Сербский депутат поддержал жителей Донбасса: "Русские своих не бросают!"

21 февраля 2022, 12:55  •  151 • Политика
Депутат парламента Сербии от правящей "Сербской прогрессивной партии" (СНС) Милош Банджур поддержал жителей Донбасса. Опубликовано его открытое письмо.
Банджур подчеркнул, что жители Донбасса, которые обстреливаются украинскими военными, стали жертвами неонацистской идеологии. Сербский депутат заметил, что хорошо понимает Донбасс, так как в Хорватии и в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах претерпевали то же, что сейчас испытывают на себе ДНР и ЛНР.
Мы, ваши православные братья, которые разделили в своё время похожую судьбу, понимаем вас как никто другой. Русские своих не бросают! С вами Россия-мать,
- говорится в сообщении Банджура.
Депутат сожалеет, что Украину используют как орудие против России. Он указал, что для Запада "будет счастьем наблюдать, как русские и украинцы будут убивать друг друга". В заключение он призвал Киев сесть за стол переговоров и приступить к реализации минских договорённостей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


151
Источник
Похожие новости
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
21 февраля 2022, 07:05
Мюнхенская пародия: Украинские журналисты "уничтожили" Зеленского в четырёх пунктах
21 февраля 2022, 08:50
Сосновский показал запрещённое видео о Шольце: "Путин - убийца?"
21 февраля 2022, 01:15
США заявили о возможных терактах в России. Захарова задала логичный вопрос: "Как это всё понимать?"
21 февраля 2022, 01:15
Донбасс - это Россия. Кто саботирует план с новым центром Новороссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2022, 01:15
Бородай объяснил, почему Украина не наступает и изматывает Донбасс обстрелами
21 февраля 2022, 03:35
Шваб проиграл. Михаил Хазин объяснил провал
21 февраля 2022, 07:05
Мюнхенская пародия: Украинские журналисты "уничтожили" Зеленского в четырёх...
21 февраля 2022, 08:50
Сосновский показал запрещённое видео о Шольце: "Путин - убийца?"
21 февраля 2022, 01:15
США заявили о возможных терактах в России. Захарова задала логичный вопрос: "Как...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2022, 09:35
"Война" началась. В студии украинского ток-шоу: "А вы думали, дурдом окончен?"
20 февраля 2022, 02:30
Мужчины Донбасса получили недвусмысленные СМС — фото
19 февраля 2022, 15:25
Канцлер ФРГ высмеял геноцид в Донбассе: Жёсткий ответ дал Соловьёв
15 февраля 2022, 12:15
Политолог Сосновский - об истинной цели Шольца на Украине: "Чрезвычайно недоволен"
14 февраля 2022, 23:25
Кедми дал трагичный прогноз, расшифровав заявление Путина
19 февраля 2022, 05:30
Нюрнберг-2: бывший офицер британской спецслужбы даёт показания
20 февраля 2022, 12:25
Хроники Донбасса - диверсия и предательство. Главное к этому часу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.