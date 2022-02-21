Сербский депутат поддержал жителей Донбасса: "Русские своих не бросают!"

Депутат парламента Сербии от правящей "Сербской прогрессивной партии" (СНС) Милош Банджур поддержал жителей Донбасса. Опубликовано его открытое письмо.

Банджур подчеркнул, что жители Донбасса, которые обстреливаются украинскими военными, стали жертвами неонацистской идеологии. Сербский депутат заметил, что хорошо понимает Донбасс, так как в Хорватии и в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах претерпевали то же, что сейчас испытывают на себе ДНР и ЛНР.

Мы, ваши православные братья, которые разделили в своё время похожую судьбу, понимаем вас как никто другой. Русские своих не бросают! С вами Россия-мать,

- говорится в сообщении Банджура.

Депутат сожалеет, что Украину используют как орудие против России. Он указал, что для Запада "будет счастьем наблюдать, как русские и украинцы будут убивать друг друга". В заключение он призвал Киев сесть за стол переговоров и приступить к реализации минских договорённостей.