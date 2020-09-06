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Сербский чиновник пристыдил Захарову за фото со стульями, но перепостил его

06 сентября 2020, 20:15  •  80 • Политика
Сербского чиновника возмутил пост официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите их делегации в США.
В Белграде возмутились ироничным постом официального представителя российского МИД о недавнем визите сербского лидера Александра Вучича в Белый дом. Захарова на странице в Facebook прокомментировала фото со встречи в Вашингтоне.
На снимке с мероприятия запечатлено, как Вучич на стуле сидит на расстоянии перед столом Трампа. По всей видимости, данные меры были предприняты для соблюдения социальной дистанции.
По словам Захаровой, создаётся впечатление, что стул поставили так, "будто вы на допросе". Она шутливо посоветовала в таком случае садиться определённым образом - как героиня фильма "Основной инстинкт". К фото Вучича она прикрепила скриншот с известной сценой "нога на ногу".
Этот пост вызвал негодование сербского чиновника. Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко отреагировал на шутливую публикацию, хотя даже перепостил её.
В комментарии к репосту он указал, что не позволит нападать на гордую Сербию.
"А представь себе, этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте. А представь себе, этот президент у российского президента по полтора часа ждал приёма и никогда не просил отдельного стула. Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!" - написал Джурич в Twitter.
А замисли тај председник ниједну ружну реч против Русије није рекао, чак ни на том месту. А замисли тај председник је код руског председника и по сат и по времена чекао на пријем и никада није тражио посебну столицу. Ја Вам не дозвољавам да нападате поносну Србију. Срам Вас било! pic.twitter.com/yCdQDhxWIF
— Марко Ђурић (@markodjuric) September 5, 2020

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